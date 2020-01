The Spirit of Freddie Mercury in Gera.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geist von Freddie Mercury schwebt in Gera

Weltweit füllte Freddie Mercury die größten Stadien und begeisterte mit seinen Kompositionen aus Rock und Theatralik. „The Spirit of Freddie Mercury“ ist seit Januar 2020 auf großer Tournee durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und am 2. Februar im Kultur- und Kongresszentrum Gera zu erleben.

Mercury ging als charismatischer Sänger, genialer Songschreiber und einzigartiger Showman in die Pop-Geschichte ein. Er wurde in Sansibar geboren und verbrachte den Großteil seiner Kindheit auf einem britischen Internat in Indien, wo sein Talent schnell erkannt und gefördert wurde. Seine Karriere begann im Alter von 17 Jahren, als er nach London zog und dort Gitarrist Brian May sowie Schlagzeuger Roger Taylor kennenlernte. Mit ihnen gründete er die Band „Queen“. Mercury begeisterte gleichfalls durch seinen dekadenten und aufregenden Lebensstil. Er führte beruflich als auch privat ein Leben auf der Überholspur. Durch seine unglaubliche Bühnenpräsenz war er nicht nur Leadsänger und Hauptkomponist, sondern auch an der Ausgestaltung von Stil und Image wesentlich beteiligt.

So hat er Queen zu einer der erfolgreichsten Livebands aller Zeiten gemacht. Unter dem Leitsatz „Die Stimme – Das Gefühl – Die Leidenschaft“ erlebt das Publikum alle bekannten Hits von Mercury und Queen. Eine ausgefallene Bühnenshow mit ausgezeichneten Tänzern und Sängern versetzen die Zuschauer in eine andere Zeit.

„The Spirit of Freddie Mercury“ am 2. Februar im Kultur- und Kongresszentrum Gera. Tickets in allen bekannten Vorverkaufsstellen.