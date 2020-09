Georgien – Im Zauber des wilden Kaukasus

Eine Multivisionsshow über Georgien im Kaukasus zeigt am 23. September Ralf Schwan in der Bibliothek Gera.

Georgien ist Vielfalt, alte Kulturen, herzliche Gastfreundschaft, kulinarische Höhepunkte und die faszinierend, grandiose Bergwelt des Kaukasus. Ralf Schwan präsentiert am Mittwoch in einer Live-Multivisionsreportage ein lebendiges Porträt des Landes zwischen Europa und Asien.

In eindrucksvollen Bildern und authentischen Videos nimmt er seine Zuschauer mit auf Bergabenteuer der Extraklasse, heißt es in der Pressemitteilung. So geht es durch das wilde Svanetien mit seinen alten Wehrtürmen, zur Besteigung des Prometheus-Berges Kasbek (5033m), mit Packpferden durch das einsame Chewsuretien in die mittelalterlichen Dörfer Shatili und Muzo und weiter hinein in das urig-geheimnisvolle Tuschetien. Aber auch andere Regionen Georgiens bieten Einzigartiges. Da ist der Vashlovani-Nationalpark mit seiner Tier und Pflanzenwelt, die Weinregion Kachetien als kulinarischer Hotspot oder Dschawachetiens Hochebene und die Vulkanlandschaft im Süden Georgiens. Für Ralf Schwan war das georgisch-orthodoxe Osterfest bei seinen Reisen durch das Land einer der emotionalsten Momente.

Eintrittskarten sind in der Bibliothek erhältlich: 8 Euro im Vorverkauf / 10 Euro an der Abendkasse

www.biblio-gera.de