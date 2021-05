Gera: Dürrenebersdorf und Debschwitz wollen Ortsteilräte

Gera. Der Geraer Stadtrat soll am Mittwoch über die Änderung der Hauptsatzung entscheiden.

Dürrenebersdorf/Langengrobsdorf und Debschwitz wollen die Ortsteile Nummer 18 und 19 in Gera werden. Über entsprechende Ergänzungen der Hauptsatzung der Stadt Gera soll der Stadtrat am Mittwoch entscheiden.

Für Dürrenebersdorf ist es nach 2014 und 2019 der dritte Anlauf, erklärte Ulrich Porst, Fraktionschef der Bürgerschaft Gera, der selbst dort wohnt. Wieder habe er Freiwillige gefunden, die im Ortsteilrat mitarbeiten würden. Gewählt werden könnte dieser zusammen mit dem neuen Bundestag am 26. September 2021. SPD-Stadtratsmitglied Tilo Wetzel warb im Haushalt- und Finanzausschuss für den Ortsteil Debschwitz, in dem er wohnt. Er sprach von einem „Ungleichgewicht zwischen Ortsteilen und Nichtortsteilen“ in der Stadt und nannte zwei Gründe für den Debschwitzer. „Im ungünstigsten Fall ist die Wiesestraße noch 8 bis 10 Jahre Baustelle und der Hochwasserschutz zwischen Omega und Heinrichsbrücke steht an“.

„Wenn wir jetzt jedem einen Ortsteil zubilligen, verabschieden wir uns vom ursprünglichen Prinzip selbstständiger, örtlicher Einheiten“, erklärte AfD-Fraktionschef Harald Frank, der neben neuen Kosten auch vermutete, dass das dann organisatorisch „aus dem Ruder läuft“. „Wenn es Geld kostet, dass Bürger mitreden, dann sollten wir auch den Stadtrat abschaffen“, erklärte Michael Gerstenberger (Linke). Er schlug vor, sich bis zum Sommer zu verständigen, welche neuen Ortsteile überhaupt noch gebildet werden könnten.

Insgesamt 38 Ortsteile für Gera vorstellbar

Insgesamt weitere 19 seien laut Finanzdezernent Kurt Dannenberg (CDU) denkbar. Im Moment stehen im Haushalt 367.496 Euro für die Ortsteilarbeit. Darin stecken die Kosten von Aufwandsentschädigung über Miete, Telefonkosten und Ortspauschale. Für die weiteren 19 müssten auf der jetzigen Grundlage noch einmal 536.740 Euro eingeplant werden, weil auch einwohnerstarke Stadtteile wie Lusan dazu gehören würden.