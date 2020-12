Die Planungen für die Hochwasserschutzmaßnahmen an der Weißen Elster stehen. Aktuell laufen Baugrunduntersuchungen und Abstimmungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern. Mit den Bauetappen ist jedoch erst ab 2023 zu rechnen.

Das ist zumindest die Quintessenz des aktuellen Standes, über den Frank Schirmer, Gruppenleiter bei der Thüringer Landgesellschaft, und Alexandra Tartsch, Gebietsreferentin des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, im letzten Bauausschuss informierten. Was dort auf den Tisch kam, genügte insbesondere den Ortsteilbürgermeistern von Untermhaus und Milbitz/Thieschitz/Rubitz nicht.

Mehr noch: Norbert Geißler (CDU), Ortsteilbürgermeister Milbitz/Thieschitz/Rubitz, platzte regelrecht der Kragen. Die Planungen hätten den Stand von Oktober 2019. „Wir haben jetzt Ende 2020. Es ist ein Jahr lang nichts gemacht worden“, kritisierte er. Die Einwohner seines Ortsteiles wollen endlich Fortschritte sehen, so Geißler.

Ähnlich sieht es auch Reinhard Schmalwasser in Untermhaus. Er werde in seiner Funktion als Ortsteilbürgermeister immer wieder angesprochen, wie es mit dem Hochwasserschutz weitergehe und wann die nächsten Baumaßnahmen durchgeführt werden. „Dann ist es schwierig zu vermitteln, dass sich alles weiter verzögert“, so Reinhard Schmalwasser. Schließlich habe man schon bei der Baustelle Am Gries viel Geduld bewiesen. Dort hatten die Untermhäuser große Bedenken geäußert, als die Planung vorsah, für die neue Schutzmauer alte Fundamente zu nutzen. Am Ende behielten sie nicht nur Recht, sondern das Ganze brachte einen Zeitverzug von einem Jahr.

Schon vor einigen Jahren, erinnert sich Reinhard Schmalwasser, habe er beispielsweise mit Eigentümern gesprochen, deren Grundstücke für den Hochwasserschutz weichen müssen. Zum Beispiel gab es Gespräche mit Garten- und Garagenbesitzern in der Kantstraße, die wissen wollten, ob sie ihre Grundstücke weiternutzen können. All das sei auch kommuniziert worden und bei gemeinsamen Terminen mit den Verantwortlichen, damals noch TLUG, abgestimmt worden. „Es gab bereits eine Lösung. Nun wird wieder gesagt, wir müssen mit allen reden“, kritisiert der Ortsteilbürgermeister. Für ihn ist der Zeitverzug nicht nachvollziehbar.

Überall sind die Vorplanungen abgeschlossen, sagte Frank Schirmer im Gespräch mit der Redaktion. Dass sich die Dinge verglichen mit dem anfänglichen Schwung anders entwickelt haben, wollte er dabei nicht vom Tisch wischen. „In vielen Bereichen wurden Varianten diskutiert, die eigentümerrechtlich nicht einfach zu behandeln sind. Das bindet viele Kapazitäten und Haushaltsmittel. Damit haben wir schon etliche Stolpersteine, die uns zeitlich in Bedrängnis bringen“, erklärte Frank Schirmer. Als Beispiel nannte er in Untermhaus das Objekt in der Leibnitzstraße 55. Einst Furnierschneidemühle, später Wohngebäude, muss weichen. Durch Gespräche mit den Eigentümern sei eine einvernehmliche Lösung gefunden worden. Seit Ende 2019 seien alle Mieter ausgezogen, momentan werde der Abriss vorbereitet. Frank Schirmer kündigte an, dass ausgefallene Informationsveranstaltungen, sobald es Corona zulasse, nachgeholt werden. Zudem wolle man mit dem TMBZ in Videoclips „Blickpunkt Elster“ detailliert zum Stand berichten.