Gera einst Hochburg des Instrumentenbaus

Gera hat Weltruf als Stadt mit einer über 300-jährigen Karriere in der Musikinstrumentenproduktion. Das erfuhren Teilnehmer der ersten Musikalischen Stadtführung am Wochenende. Alexander Jörk, seit 2018 Gästeführer, geleitete die Gruppe vom Theaterplatz bis in die Altstadt, wo er an einzelnen Stationen auf Instrumentenfabriken, Komponisten und Musiker aufmerksam machte. Per Smartbox ließ er passende Musikstücke erklingen und gab in der Johanniskirche eine Kostprobe seines Orgelspiels. Die Führung soll wiederholt werden. Interessierte können sich in der Gera-Information melden.