Gera hat Infektionszahlen zu hoch berechnet

Mit Stand Donnerstag, 11.30 Uhr, sind 245 Menschen in der Stadt Gera positiv auf das Coronavirus getestet. Das heißt, am Dienstag und Mittwoch gab es laut Informationen der Stadt keine Neuinfektionen. 183 Personen sind genesen. 17 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Aktive Fälle gibt es 45. Die 7-Tage Inzidenz liegt damit bei 12,75.

Aufgrund einer Softwareumstellung im Gesundheitsamt kam es dazu, dass Infizierte doppelt erfasst wurden, was die hohen Zahlen (251 Infizierte) am Mittwoch erklärt, war auf Nachfrage unserer Redaktion aus der Stadtverwaltung zu erfahren. Mittlerweile sind die Zahlen - sowohl der Infizierten als auch der Infektionsrate - nach unten korrigiert worden und wieder korrekt, informiert die Stadt.

Abstrichstellen in Ronneburg und Greiz nicht besetzt

Auch der Landkreis Greiz vermeldet, mit Stand Donnerstag, 15.30 Uhr, gibt es keine Neuinfektionen. Somit bleibt es im Landkreis bei bislang 625 registrierten Positiv-Fällen. Mit Stand 4. Juni hat das Gesundheitsamt 474 Genesene ermittelt von 530 Angerufenen. Der Landkreis liegt bei einer 7-Tage-Inzidenz von 6,1 je 100.000 Einwohner.

Die Abstrichstellen der Kassenärztlichen Vereinigung in Greiz und Ronneburg sind ab sofort nicht mehr mit festen Öffnungszeiten erreichbar, bleiben aber in Bereitschaft, informiert das Landratsamt Greiz. Darauf haben sich die Kassenärztliche Vereinigung und das Landratsamt angesichts der zuletzt geringen Zahlen von Neuinfektionen im Landkreis – in den zurückliegenden sieben Tagen gaben es lediglich sieben neu registrierte Positiv-Fälle – geeinigt. Weiterhin bestehen bleibt vorerst die Abstrichstelle am Greizer Krankenhaus mit festen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 11 Uhr.