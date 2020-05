Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Kinder haben ab Montag das Wort in Bus und Bahn

Ab dem 1. Juni, dem Kindertag, haben in den Bussen und Bahnen der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) die Kinder das Wort. Sie werden den Fahrgästen nun ausgewählte Haltestellen ansagen. Neun Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren waren zum Vorsprechen in das Tonstudio der Geraer Multimediafirma MiDWay eingeladen, teilt die GVB mit: „Der ursprüngliche Gedanke war, nur Haltestellen in Schulnähe durch Kinder ansagen zu lassen.“ Das Problem: Alle Kinder seien so gut gewesen, dass man auf keinen Sprecher verzichten wollte.

So habe sich die GVB entschieden, weitere Haltestellen auszusuchen, die im Juni von Anouk, Aurelie, Ulysses, Alexa, Eva, Fenja, Jamie, Julian und Lian gesprochen werden. Zu hören sind diese in den zwölf neueren Niederflurbahnen und den Bussen der GVB, allerdings nicht in den Tatra-Bahnen, heißt es. „Wir sind gespannt, wie die jungen Sprecher bei unseren Fahrgästen ankommen“, so GVB-Geschäftsführer Thorsten Rühle, der sich bei den Kindern für die tolle Mitarbeit bedankt.