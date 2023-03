Gera-Langenberger Ostermarkt in diesem Jahr auf Marktplatz

Gera-Langenberg. Gemeinsames Schmücken und Markt für Handgemachtes am Samstag, 1. April auf dem Platz an der Zeitzer Straße.

Zu einem Ostermarkt wird am Sonnabend, 1. April, ab 10 Uhr auf den Marktplatz im Geraer Ortsteil Langenberg eingeladen. Gemeinsam mit dem Heimatverein Langenberg, der Jahr für Jahr den Osterbrunnen am Markt liebevoll gestaltet, soll in diesem Jahr der Platz passend zum bevorstehenden Osterfest geschmückt werden. Dazu sind Kinder ausdrücklich eingeladen, sagt der Langenberger Ortsteilbürgermeister Matthias Kirsch, Veranstalter des Ostermarktes, der im vorigen Jahr noch auf dem Pfarrplatz stattgefunden hat.

Nun bauen die Akteure von damals ihre Stände von 10 bis 16 Uhr am Markt auf. Mit dabei ist der Afterworkshop mit Ostergestecken und mehr, die Imkerei Andreas Metzner, ein Stand für Holzspielzeug, „Lori Laris Welt“, Stickereien von Susi, der flotten Nadel, „Artis Consilium“, sowie der Heimatverein und der „Rentnerkeller“. Auch der Osterhase hat sich wieder zum Besuch angekündigt.