Gera: Linke und SPD kritisieren Wahl des AfD-Mannes

Gera. Zweifel am Demokratieverständnis und an der Rolle der CDU werden laut.

Linke und SPD im Geraer Stadtrat distanzieren sich in Pressemitteilungen von der Wahl des AfD-Mannes Reinhard Etzrodt zum Geraer Stadtratsvorsitzenden als einem „beschämenden Alleinstellungsmerkmal“, wie die SPD erklärt.

„Elf Stadträte anderer Fraktionen haben für den AfD-Vorschlag gestimmt. Damit manifestiert sich: Es existiert eine Mehrheit auf der bürgerlich-konservativen Seite“, schreibt Die Linke und zählt CDU, Bürgerschaft, Für Gera, die Liberalen und die AfD dazu. Die Bereitschaft dieser Fraktionen, mit Hilfe der Höcke-AfD Politik in Gera zu gestalten, „lässt am Demokratieverständnis jedes einzelnen der Stadtratsmitglieder zweifeln“, so die Linken.

Die SPD in Gera verurteile die Wahl eines AfD-Mitgliedes zum Vorsitzenden des Stadtrates der kreisfreien Stadt und übe scharfe Kritik am Verhalten der CDU, heißt es in ihrer Erklärung. „Ausgerechnet in Thüringen, wo Björn Höckes AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt wird, fehlt es an einer klaren Abgrenzung der CDU Gera nach rechts. Jetzt muss der neue CDU-Landesvorsitzende Hirte endlich Konsequenzen ziehen“, fordert die SPD-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser. „Ein Vorsitzender des Stadtrates sollte eine deutliche Mehrheit der demokratischen Kräfte hinter sich haben“, betont Monika Hofmann, die SPD-Fraktionsvorsitzende im Geraer Stadtrat, und spricht von einem „erneuter Tabubruch des sogenannten bürgerlichen Lagers“.

