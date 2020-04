Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Mit Gutscheinen krisengeschüttelten Geschäften helfen

Gera. Die Sparkasse Gera-Greiz will mit einer Online-Gutschein-Plattform namens „gemeinsamdadurch“ hilfsbereite Menschen in der Region mit ihren krisengeschüttelten Lieblingsläden und -unternehmen zusammenbringen. Darauf weist das Geldhaus in einer Pressemitteilung hin. Über die Plattform https://helfen.gemeinsamdadurch.de können Verbraucher Gutscheine erwerben, die sie einlösen können, wenn die Wirtschaft wieder normal läuft.

„Wir merken, dass viele Menschen einen Beitrag dafür leisten wollen, dass trotz der Corona-Krise die vielen Läden und Geschäfte erhalten bleiben, die unsere Region so lebenswert machen“, begründet Vorstands-vorsitzender Markus Morbach das Engagement. Interessierte Unternehmen können sich kostenlos und gebührenfrei über das Portal anmelden, müssen auch nicht Kunden einer Sparkasse sein.

Gerade die Unternehmen, die im Kampf gegen die Pandemie ihre Türen schließen mussten, brauchen jetzt kurzfristig Umsätze, auch wenn sie ihre Leistungen erst in einigen Wochen oder Monaten erbringen. Gutscheine gibt es über 10 Euro, 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro. Der Gegenwert jedes verkauften Gutscheins kommt 1:1 beim ausgewählten Unternehmen an und kann beim ausgewählten Empfänger eingelöst werden, „wenn der Kampf gegen das Corona-Virus gemeinsam gewonnen ist“, so die Sparkasse.