Gera ruft Notlage aus - Stadtrat tagt erstmals rein digital

Gera. Die geänderte Kommunalordnung erlaubt das digitale Format der Ratssitzung in Notlagen. Eine solche hat Geras Oberbürgermeister angesichts der Corona-Situation am Dienstag formal erklärt.

Die Geraer Stadtratssitzung am Mittwoch und gegebenenfalls auch Donnerstag wird erstmals rein digital stattfinden. Erst am Dienstag wurde das offiziell von der Stadtverwaltung bestätigt. Möglich ist dies seit einigen Wochen mit der vom Landtag beschlossenen Novellierung der Kommunalordnung. Formal erklärte Geras OB Julian Vonarb (parteilos) dafür am Dienstag die Notlage angesichts der Corona-Situation mit einer weiterhin über 260 liegenden Inzidenz. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Interessierte können im Internet die Stadtratssitzung live verfolgen, auf der Facebook-Seite der Stadt Gera oder auf www.gera.de.

Im Rathaussaal soll es mit begrenzter Platzzahl (44) eine Liveübertragung der Stadtratssitzung über Leinwand geben, um auch Menschen ohne Computer oder mit schlechter Verbindung die Teilnahme zu ermöglichen.

Die Tagesordnung ist lang, auch, weil die Stadtratssitzung im März abgesagt wurde. Begonnen wird mit einer aktuellen Stunde zur Innenstadtentwicklung, es geht zudem um den Umzug der Bibliothek ins Tietz-Kaufhaus, um die Bestellung des GVB-Geschäftsführers, um Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Stadtrates, um Sondernutzungsgebühren und Sofortmaßnahmen für die lokale Wirtschaft sowie um mehrere Bebauungspläne und einiges mehr.