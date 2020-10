Gera überschreitet ersten Corona-Grenzwert - Regeln werden verschärft

Für die Stadt Gera wurden heute, am 15. Oktober, neun neue Corona-Infizierte gemeldet, teilt die Stadtverwaltung mit. Damit steigt die Gesamtzahl der aktiven Fälle auf 48 und die Inzidenz auf 35,44. „Aufgrund dieses Werts werden nun für die Stadt verschärfte Regeln in Kraft treten. Die Allgemeinverfügung, die neue Einschränkungen regeln wird, befindet sich in der Endabstimmung“, informiert die Stadt. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen für Thüringen im Liveblog.

Maskenpflicht wird ausgeweitet - weniger Personen bei Privatfeiern

Vorgesehen ist dabei, die Maskenpflicht auszuweiten und die Anzahl der Personen bei privaten Feiern einzuschränken. Die Allgemeinverfügung wird in den kommenden Tagen in einem Sonderamtsblatt veröffentlicht.

321 Geraer in Quaratäne

Derzeit befinden sich 321 Menschen in Gera in häuslicher Quarantäne, 71 Testergebnisse sind noch offen. Neben den drei Schulen, an denen in der vergangenen Woche mehrere positive Fälle bekannt wurden, sind nun auch vier Schüler an der SBBS Wirtschaft und Verwaltung betroffen. Insgesamt infizierten sich seit März 335 Personen mit dem Corona-Virus, 265 gelten als genesen, 22 sind verstorben.

