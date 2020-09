Gera: Unkomplizierte Betreuungs-Hilfe im Corona-Lockdown

Präsentkörbe samt Dankesurkunde gab es kürzlich beim Volkssolidarität Kreisverband Gera. Überbracht wurden sie von Andreas Götz, Geschäftsführer der Geraer Heimbetriebsgesellschaft mbH (HBG). Er bedankte sich für die Unterstützung während der Kita- und Schulschließungen.

Denn zu dieser Zeit mussten plötzlich auch die Kinder der Mitarbeiter in den Einrichtungen der HBG tagsüber zu Hause betreut werden – zu Zeiten, wenn sie sonst zur Schule gehen. Damit mangelte es schlagartig an Betreuungspersonal in den Einrichtungen.

Deshalb halfen trägerübergreifend die Erzieherinnen der Volkssolidarität Gera für mehrere Wochen mit, die Betreuung der Kinder sicherzustellen.

Andreas Götz bedankte sich bei den fünf Kolleginnen aus der Kita „Am Schreberweg“ und bei Geschäftsführerin Lena Beck für die schnelle und unkomplizierte Hilfe.