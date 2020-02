Zentrale Haltestelle für Bus und Straßenbahn in der Heinrichstraße, Die GVB will neue Straßenbahnen anschaffen.

Gera: Verlässliche Zahlen vor Darlehenszusage gefordert

Im Stadtrat Anfang Februar sollten endgültig die Weichen für die millionenschwere Ersatzbeschaffung der Geraer Verkehrsbetriebe (GVB) für neue Straßenbahnen und Busse gestellt werden. Nach langer hitziger Debatte gelang zu mitternächtlicher Zeit – fünf vor zwölf – nur ein Kompromiss. Dabei wurde dem GVB-Wirtschaftsplan 2020 zugestimmt, ebenso der Aufnahme von Darlehen in Höhe von bis zu 780.000 Euro, welches neue Busse und Gabelhubwagen gemäß Wirtschaftsplan umfasst.

Stadtrat will erneut beschließen

Gleichfalls wird mit dem jetzigen Stadtratsbeschluss dem Geraer Verkehrsbetrieb ermöglicht, eine Bankausfallbürgschaft in Höhe von 250.000 Euro zu Gunsten der Fördermittelbehörde mit einem Zweckbindungszeitraum von acht Jahren aufzunehmen. Damit ist der GVB erst einmal auf diesen Gebieten handlungsfähig.

Die Aufnahme eines Darlehens seitens der Stadt Gera für die Beschaffung von neuen Straßenbahnen wurde jedoch zurückgestellt. Stattdessen stimmten die Stadträte dafür, dass der GVB-Geschäftsführer beauftragt wird, vor dem Beschluss zur Darlehensaufnahme die grundlegenden Finanzierungskonditionen – unter Berücksichtigung der Fördermittel – schriftlich darzulegen. Unter anderem soll er über die Höhe, Art, Laufzeit und den möglichen Zinssatz detailliert Auskunft geben. Erst auf der Grundlage dieser verlässlichen Zahlen will der Stadtrat über dieses Investitionsdarlehen entscheiden.

Nach wie vor nicht vom Tisch scheint die Debatte um die Anzahl neuer Bahnen zu sein. Aus Einspargründen könnten vorerst sechs Bahnen und weitere sechs in ein paar Jahren bestellt werden, so der Gedanke. GVB-Geschäftsführer Thorsten Rühle, der in der Stadtratssitzung nochmals Rederecht erhielt, widersprach dem, mahnte zwölf neue Bahnen an und legte die Dringlichkeit für deren Anschaffung dar.

Fördermittelzusage für dieses Jahr

Aus mehreren Gründen sei es für den GVB nicht praktikabel, heute sechs und in ein paar Jahren nochmals sechs Bahnen zu bestellen. Unter anderem, so argumentierte er, gebe es die Fördermittelzusage nur für dieses Jahr. Zudem sei die Auftragslage der Hersteller derzeit gut und die bestellten Stückzahlen anderer Verkehrsbetriebe seien deutlich höher. So habe beispielsweise Jena 33 neue Bahnen bestellt. Das bedeute, ein Auftrag von sechs Bahnen sei für viele Hersteller nicht lukrativ.

Nils Fröhlich, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen und zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der GVB, argumentierte, sechs Bahnen sei ein Sterben auf Raten für den GVB.

Gegenüber unserer Redaktion äußerte er sich gestern nochmals zum Sachverhalt: „Die Entwicklungskosten für Straßenbahnen sind extrem hoch, weil es sich immer um höchst individuelle Fahrzeuge handelt. Außerdem muss eine komplette Fertigungsstrecke beim Hersteller gebaut werden, in der die Bahnen in einem Durchgang gefertigt werden. Wenn nur sechs Bahnen bestellt werden, legt der Hersteller diese Kosten für Entwicklung und Fertigungsanlage auf sechs statt auf zwölf Bahnen um.“ Fröhlich rechnete beispielsweise vor: Nach Aussage der Firma Stadler, vor zwei Wochen bei der GVB, würde sich der Preis pro Bahn damit von zirka drei auf bis zu vier Millionen Euro erhöhen.

Fröhlich appelliert nun: „Wir müssen zu einer Entscheidung kommen, um die alten Bahnen aussondern und endlich neue beschaffen zu können. Die Tatra-Bahnen sind 40 Jahr alt, technisch und moralisch verschlissen. Der finanzielle Aufwand für ihren Erhalt ist hoch und wird in den nächsten Jahren noch deutlich ansteigen. Ersatzteile gibt es schon lange keine mehr, Wartungsservice schon gar nicht und der Wartungsaufwand wird nicht gefördert. Alles Kosten und Risiken, die man unmittelbar gegenrechnen muss. Die Fördermittelzusage gilt außerdem nur für dieses Jahr. Die Auslieferung der neuen Bahnen würde dann ohnehin noch weitere vier Jahre dauern, die die Tatra-Bahnen weiter laufen müssten. Und schließlich sollte uns allen auch die Schaffung einer durchgehend barrierefreien Straßenbahnbeförderung wichtig genug sein, damit ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder junge Eltern mit Kinderwagen den öffentlichen Nahverkehr in Gera auch uneingeschränkt nutzen können.“

Zu den grundlegenden Finanzierungskonditionen ist bis dato nach Auskunft der Stadt noch kein Papier vom GVB eingereicht worden.