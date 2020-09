Gera: Viel Herzblut für den professionell ausgebildeten Nachwuchs

Gera-Lusan. Die Vierte Regelschule in Gera-Lusan erhielt den Titel „Ausgezeichnete Schule für Lehrerausbildung 2020“.

Die Vierte Regelschule in Gera-Lusan ist neben vier weiteren Schulen in Thüringen mit dem Titel „Ausgezeichnete Schule für Lehrerausbildung 2020“ gewürdigt worden. Diesen Preis verleiht das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena an Schulen, die sich intensiv um den Lehrernachwuchs im jeweiligen Praxissemester kümmern.