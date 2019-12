Am Dienstag heißt es Daumendrücken. Ganz genau von 14.15 Uhr bis 15.15 Uhr. Dann wollen die Repräsentanten für die Geraer Kulturhauptstadt-Bewerbung in Berlin Eindruck hinterlassen.

Genau 30 Minuten haben die neun Vertreter aus Gera und dem Umland Zeit, um die zehn europäischen Jurymitglieder für die Idee zu gewinnen, dass Gera die nächste deutsche Kulturhauptstadt wird. Die Bewerbung wurde Ende September abgegeben. Wenige Tage nach dem Trabi-Konzert auf dem Geraer Markt.

Architekt und Ideengeber Thomas Laubert, Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos), Kulturhauptstadtmanager Peter Baumgardt, Theaterintendant Kay Kuntze, Azubi Yazan Zakarya, Rita Stielau, die amtierende Fachdienstleiterin Kultur, Gitta Heil, Kuratorin der Höhler Biennale, Sven Schrade, Bürgermeister von Schmölln, und Angelika Kiesewetter-Lorenz aus dem Landratsamt Altenburger Land, als Vertreter aus der Region, reisen nach Berlin.

„Zum ersten Mal stellen wir der Jury vor, was uns in Gera bewegt und warum wir Kulturhauptstadt werden wollen“, sagt der Manager für Gera, Peter Baumgardt. „Es ist wie bei einer Uraufführung im Theater. Kommt sie an oder nicht? Es ist einmalig. Ob es einzigartig ist, wird sich zeigen“, sagt er am Sonntag.

Am Wochenende wurde geprobt. Vier Flipcharts mit vier Metalltafeln. Jede trägt einen Buchstaben, die zusammen das Wort Gera ergeben. Sie werden aufgedeckt. Dann stellen Fotos die Ankerpunkte der Idee vor, während die Akteure ihre Texte sprechen. Otto Dix ist zu sehen, renaturierte Areale des einstigen Uranbergbaus, Wismutkunst, die im Geraer Horten ihre Bleibe finden soll und viel mehr. Die Repräsentanten sitzen auf Möbeln, die Plattenbauten nachgestaltet sind.

„Wenn ich sehe, wie viel inhaltliche Arbeit dieses Jahr geleistet wurde, bin ich guter Dinge, dass wir in die zweite Runde kommen müssen“, sagt Vonarb.