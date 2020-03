Sebastian Ettel von der Zentral-Apotheke am Puschkinplatz stellt Desinfektionsmittel her.

Geraer Apotheken stellen Desinfektionsmitteln selbst her

Schon am Eingang ist das rotes Stoppschild auf dem Stehtisch sichtbar. Davor befindet sich eine Sprühflasche. Kunden, die die Zentral-Apotheke am Puschkinplatz betreten, können sofort ihre Hände desinfizieren, bevor sie Medikamente kaufen. „Das Mittel haben wir nach einer Rezeptur der WHO selbst hergestellt. Seit März ist es uns erlaubt“, sagt Sebastian Ettel. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Das Desinfektionsmittel enthält neben Alkohol auch Glycerin als Pflegekomponente. Die Nachfrage sei wegen Corona immens groß. „Wir liefern inzwischen für Firmen und Physiotherapien auch im Landkreis Greiz. Unser Desinfektionsmittel füllen wir in Fünf-Liter-Kanister oder in Ein-Liter-Flaschen ab.“ Für die Kunden im Geschäft werden 100-Milliliter-Flaschen bereitgestellt. „Momentan warten wir auf diese. Sie sind aus. Bestellt sind die kleinen Flaschen schon lange.“ Vor allem nach Desinfektionsmittel, dann nach Mundschutz, Handschuhen, Paracetamol, Vitaminen für das Immunsystem und nach Seife fragen die Kunden, sagt Sebastian Ettel. Silvia Reinhardt, Inhaberin der Adler-Apotheke in der Zschochernstraße: „Bisher haben wir sporadisch das Desinfektionsmittel Isopropanol erhalten. Nun ist aber der Markt leergefegt. Deshalb planen wir ab nächster Woche, Desinfektionsmittel selbst herstellen. Allerdings sind wir auf Lieferanten angewiesen. Sie haben zugesichert, uns mit den Ausgangsstoffen zu versorgen. Gegenwärtig haben wir nicht genügend Flaschen vorrätig.“ Die Adler-Apotheke versorgt hauptsächlich Stammkunden. Sie seien sehr diszipliniert. Angestiegen seien die Botendienste, sagt Silvia Reinhardt. „In den letzten zwei Wochen erreichten uns täglich um die 100 Anfragen nach Desinfektionsmittel. Entweder per Telefon oder die Kunden kamen gleich ins Geschäft“, berichtet Sascha Jung, Inhaber der Apotheke Am Puschkinplatz in der Schloßstraße. „Der größte Anteil der von uns hergestellten Desinfektionsmittel geht an Betriebe, Arztpraxen und Pflegeheime. Kleinere Mengen bieten wir zum Verkauf an.“ Ein paar 100-Milliliter-Flaschen seien noch vorrätig. Viele Leute würden sich auch mit Medikamenten bevorraten, sagt er. Das größte Problem sei nun die Beschaffung der Ausgangsstoffe und der Flaschen. Live-Blog Coronavirus: 432 Infizierte - Thüringen setzt Kontaktverbot um