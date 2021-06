Geraer Friedensbündnis fordert Abrüstung

Das Geraer Friedensbündnis plant mehrere Aktionen in der Stadt.

Gera. Die Aktivisten beteiligen sich an einer bundesweiten Aktionswoche.

Das Geraer Friedensbündnis beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche „Abrüsten statt Aufrüsten“. Start ist am Montag, 21. Juni, von 17 bis 18 Uhr im Rahmen der Montagskundgebung vor dem Stadtmuseum.

Weitere Treffen werden zwischen Dienstag und Freitag, ebenfalls von 17 bis 18 Uhr, an der Ecke KuK/Bachgasse erfolgen. Die Abschlusskundgebung findet am Sonnabend, 26. Juni, 10 bis 12 Uhr, am selben Ort statt. Auch Gastredner kommen zu Wort.

Mit dieser Aktionswoche solle die Forderung nach Abrüstung öffentlich formuliert werden. Das sei gerade angesichts des bevorstehenden 80. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion und der aktuellen Ukraine-Krise notwendig, erklärt Bernd Kemter von der Initiative.