Gera. Bei Routinekontrolle sind Schäden an dem 1901 eingeweihten Geraer Turm festgestellt worden.

Geraer Fuchsturm und Umfeld von der Stadt gesperrt

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Unfällen hat die Stadt Gera den Fuchsturm und das unmittelbare Umfeld bis auf weiteres gesperrt. Darüber informierte die Stadtverwaltung gestern per Pressemitteilung.

Derzeit bestünde die Gefahr, dass Mauerteile aus großer Höhe fallen könnten. „Bei Routinekontrollen der Plattform des Fuchsturms waren Schäden an der Vermauerung festgestellt worden“, heißt es dazu. Vor Abschluss von notwendigen Instandsetzungsarbeiten sei eine Begehung des Fuchsturmes nicht möglich, erklärt die Stadt. Das Amt für Hochbau und Liegenschaften bereite aktuell diese Instandhaltungsmaßnahmen vor.

Letzte größere Sanierungin den 1990er-Jahren

Der Fuchsturm wurde am 28. August 1901 als Kaiser-Wilhelm-Turm auf dem Fuchsberg bei Debschwitz eingeweiht. 1930 erhielt er den Namen Fuchsturm, ehe dies 1933 durch die Nationalsozialisten rückgängig gemacht wurde. Seit 1945 und bis heute heißt er Fuchsturm. Er ist laut städtischer Internetseite 23,55 Meter hoch und verfügt in knapp 20 Metern Höhe über eine Plattform, von wo aus man „eine gute Fernsicht nach Norden und Osten“ habe. In den 1990er-Jahren wurde der Turm mit Blick auf sein 100-jähriges Jubiläum saniert, zuvor war er wegen Baufälligkeit über Jahre nicht mehr begehbar.