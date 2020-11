Wie Geraer Straßen zu ihrem Namen kamen und wo sie verlaufen, erklärt die eben erschienene überarbeitete Auflage des Straßennamenbuches. „Es ist ein Geraer Geschichtsbuch“, sagt Manfred Taubert, der über 500 Änderungen an der Erstauflage vornahm.

2006 war das 368 Seiten umfassende Buch erstmals im Geraer Verlag Dr. Frank GmbH mit einer Auflage von 1000 Stück erschienen. Siegfried Mues, von 1962 bis 2000 Direktor des Geraer Stadtmuseums, hatte es damals verfasst. In den vergangenen 14 Jahren sind 21 neue Straßen dazu gekommen, so dass Gera jetzt 761 Straßen zählt. Sie alle können in alphabetischer Reihenfolge nachgeschlagen werden. Zu den Neuen gehört die Gebrüder-Häußler-Straße, die die Theaterstraße mit der Straße am Sommerbad verbindet. Die jüngste Straße heißt Am Ernseer Forst. 2015 erhielt sie ihren Namen und entstand mit dem dort gewachsenen Wohngebiet.

Vor drei Jahren schon fiel der Entschluss, eine überarbeitete Auflage herauszugeben, berichtet Verleger Harald Frank. „Immer wieder gab es Nachfragen im Buchhandel und auch bei uns im Verlag. Antiquarisch war es nicht zu haben, denn wer es einmal hat, gibt es nicht wieder her“. Für den Verleger ist das neue Buch ein Zeitdokument. „Die Straßennamen vermitteln den Zeitgeist“, meint Frank.

Hinweise von Lesern gesammelt

Das latente Interesse erlebte auch Manfred Taubert. Der 69-Jährige ist Mitglied im Förderverein des Stadtmuseums und hielt in der Vergangenheit mehrere Straßennamen-Vorträge in der Reihe „Geschichte am Nachmittag“. Auch dort gab es Hinweise für Aktualisierungen, Korrekturen und Schreibfehler. All das wurde schließlich in diesem Jahr gesammelt. „Von denen, die am lautesten gerufen haben, kamen aber keine Korrekturvorschläge“, erinnert er sich. Jedem Hinweis ging er nach und besah sich die Lage an Ort und Stelle.

Zwischendurch besuchte er den 86-jährigen Siegfried Mues, der heute in einem Seniorenheim lebt, und besprach mit ihm die Änderungen. Völlig neu musste so beispielsweise die Straße Am Geiersberg beschrieben werden. Ihr Verlauf zwischen Plauensche Straße und Liebestraße hat sich geändert. Auch der Text zum Reußpark ist neu. „Unter diesem Namen gibt es zwar eine Haltestelle, aber keine einzige Hausnummer. Die Häuser dort tragen in der Adresse die Gerhart-Hauptmann-Straße, die Leo-Tolstoi-Straße oder die Franz-Petrich-Straße“, erzählt Manfred Taubert. Für seine Recherchen habe er große Unterstützung vom Stadtarchiv und dem Stadtmuseum erhalten.

Villen-Foto hier erstmals veröffentlicht

Neu im Buch ist auch ein Foto der inzwischen abgerissenen „Biermann-Villa“ in der Leibnizstraße. Foto: Peter Michaelis

„Wir hatten mehrere finale Termine“, erzählt Harald Frank schmunzelnd. Einer wurde gerissen, weil im Stadtarchiv eine Akte im Archiv der Baupolizei entdeckt wurde, die Benennungszeiträume von Straßen festlegte. „Das war im August“, berichtet Taubert. Auch das lange gesuchte Foto von der inzwischen abgerissenen Biermann-Villa, ursprünglich Villa Luboldt, fand sich noch. „Ich hatte alle, die mit Heimatgeschichte in Gera zu tun haben, danach gefragt. Dann wollte es der Zufall, dass Luboldt-Nachkommen aus Essen ein Paket an das Stadtmuseum sandten. Darin war das Bild, das nun in unserem Buch erstmals veröffentlicht ist“, erzählt der Autor. Auf Seite 180 ist es zu entdecken.

Zu seiner Straße, der Gagarinstraße, musste er in der Überarbeitung übrigens nichts hinzufügen. Die Vornamen des ersten Menschen, der 1961 in den Weltraum flog, waren schon vorher gestrichen worden.

Am 1. Dezember sollte das Buch, das in einer Auflage von 750 Stück gerade erschienen ist, in der Bibliothek vorgestellt werden. Weitere Lesetermine waren ebenfalls vereinbart. Sie sollen nachgeholt werden. Übrigens erhielt Autor Taubert erst am Dienstag einen Anruf mit der Erklärung für den Namen Immenweg unweit des Steinertsberges. Imker, die dort ansässig waren, sollen die Urheber gewesen sein.

Titel: Die Straßennamen der Stadt Gera von A bis Z – Ihre Geschichte und Geschichten, ISBN: 13: 978-3-934805-50-7, Preis: 30 Euro, zu haben in der Gera Information, Brendels Buchhandlung, Schmitt & Hahn und im Verlag