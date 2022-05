Geraer Innenstadt verwandelt sich in Autosalon

28. Geraer Autofrühling

Impressionen vom Start des 28. Geraer Autofrühlings am Samstag in Gera. Dafür hat sich die Innenstadt in einen großen Autosalon verwandelt. 17 Unternehmen der Kfz-Branche aus Ostthüringen stellen aktuelle und neue Fahrzeugmodelle von mehr als 30 Marken aus. E-Mobilität steht auch im Fokus.

Foto: Christiane Kneisel