Geraer Kleiststraße wird zur Baustelle

Ab 6. April ist die obere Kleiststraße in Gera voll gesperrt. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal will dort auf einer Länge von 145 Metern den Abwasserkanal erneuern und dabei 300.000 Euro investieren. Darüber informiert Heiner Fritzsche, Abteilungsleiter Kundendienst, in einer Pressemitteilung. Aktuell ist geplant, dass die Arbeiten bis zum 16. Juni dauern.

In dem Abschnitt der Kleiststraße war bereits ein Teil der Trinkwasserleitung erneuert worden. Für die Arbeiten jetzt sei die Vollsperrung für den Straßenverkehr erforderlich, eine Umleitung werde ausgeschildert.

Als Ersatz für die in der Straße genutzten Parkplätze schaffe der Zweckverband einen Ausweichparkplatz auf der unbefestigten Fläche an der Nicolaistraße, gegenüber des dortigen Eingangs zum Botanischen Garten. Zur Nutzung dieses Parkplatzes, der neben dem Parkhaus liegt und für 40 bis 50 Stellplätze ausreiche, sei eine Parkkarte erforderlich. Diese Karte könne beim bauausführenden Unternehmen, der Heinrich Wassermann GmbH & Co KG, im Bauwagen kostenfrei von Anwohnern abgeholt werden. Der Verband habe dazu auch in einer gesonderten Information die Anlieger unterrichtet, heißt es.