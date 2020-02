In Gera wurde am Montag erneut für einen deutschen Kinofilm gedreht (Symbolfoto).

Geraer Klinikum wird Filmkulisse – Kinostart für 2021 geplant

Dreharbeiten für einen Kinofilm hat es am Montag im Geraer Krankenhaus gegeben. Wie das SRH Wald-Klinikum erst am Abend knapp in den sozialen Medien informierte, lieferte das Haus eine Kulisse für den Kinofilm „Das Mädchen mit den goldenen Händen“. Wie es am Dienstag auf unsere Nachfrage aus der Filmcrew hieß, sei der Tross bereits weiter gezogen, weitere Dreharbeiten in Gera seien nicht geplant.

Der Film, ein Familiendrama unter anderem mit Jörg Schüttauf und Corinna Harfouch, soll 2021 in die Kinos kommen. Regie führt Katharina Marie Schubert, gefördert wird das Projekt von der Mitteldeutschen Medienförderung.

Im Oktober erst hatte Filmemacher Leander Haußmann für seine „Stasikomödie“ mehrere Wochen in Gera gedreht.

