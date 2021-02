Gera. In einer Umfrage zeigen Geraer Kunden, dass sie das lokale Ladensterben verhindern wollen.

Geraer Kunden halten auch in der Corona-Pandemie Läden die Treue

Florian Wiese hält ein üppiges Blumenarrangement in seinen Händen, bestellt im Blumenladen in der Leipziger Straße und erhalten an der Ladentür. Zwei weitere Abholer stehen mit Abstand draußen. Alles läuft kontaktlos. „Kleidung, Geschenke und Blumen kaufe ich lieber im Laden“, sagt der 33-Jährige. „Elektronik im Internet, ist dort günstiger.“