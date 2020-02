Weil es in diesem Jahr keine Eisbahn gab, wird die Winterrunde des Blau-Licht-Turnieres auf der Bowlingbahn ausgetragen.

Gera. Die Winteredition des Geraer Blau-Licht-Turnieres findet am Donnerstag auf der Bowlingbahn statt.

Geraer Rettungskräfte lernen sich beim Bowling besser kennen

Die Winterrunde des Geraer „Blau-Licht-Turniers“ findet am Donnerstag, 20. Februar statt. Auch dieses Mal übernimmt der unter anderem für Brand- und Katastrophenschutz zuständige Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) die Schirmherrschaft. „Das Turnier ist unter den Einsatzkräften sehr beliebt, da man sich so auch mal außerhalb der Einsätze und Übungen trifft und eine andere Bindung zueinander aufbauen kann“, wird Dannenberg in der Pressemitteilung zitiert.

Was ursprünglich auf der Eisbahn bei Eisstockschießen startete, wird nun im City Bowling fortgesetzt, schreibt Anne Kathrin Hildebrand (Liberale Allianz), die das Turnier vor drei Jahren ins Leben rief und mit Nina Wunderlich (Linke) organisiert. Auch dieses Mal stellt Grit Harthaus, Betreiberin des City Bowling, dafür kostenfrei ihre Bowlingbahn sowie den Moderator zur Verfügung.

Die Organisatorinnen freuen sich über diese Unterstützung, ohne die das Turnier nicht möglich wäre. Gebowlt wird um den Wanderpokal, der sich aktuell bei der Freiwilligen Feuerwehr Liebschwitz befindet. Bisher haben sich Arbeiter-Samariterbund, Technisches-Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Bundeswehr, die Feuerwehr Frankenthal und das SRH Wald-Klinikum angemeldet. „Die Einnahmen in Höhe von 25 Euro pro Team werden wieder für eine gemeinnützige Organisation gespendet“ so Nina Wunderlich. Wer die Spende bekommt, darf der Gewinner des Turniers bestimmen.

Zuschauer sind willkommen, ebenso wie kurzentschlossene Teams, die noch anmelden können unter Telefon: (0176) 30 30 444 0.