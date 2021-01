Tilman Voigt (v.li.), Johanna Sieb, Hendrik Riedel und Alexander Kästner vom Liebe-Gymnasium haben sich in ihrer Seminarfacharbeit mit veganem kochen beschäftigt.

Geraer Schülerinnen und Schüler machen Selbstexperiment mit Tofu & Co.

Pastinakensuppe, Gnocchi mit Gemüse, Muffins mit Thymian oder Rote-Beete-Hummus gehören zu den Rezeptideen, mit denen vier Schüler des Geraer Theodor-Liebe-Gymnasiums Hobbyköche begeistern wollen.

Johanna Sieb, Tilman Voigt, Hendrik Riedl und Alexander Kästner beschäftigten sich in ihrer Seminarfacharbeit mit veganer Ernährung, starteten dazu ein 40-tägiges Selbstexperiment und verarbeiteten ihre Erfahrungen in einem Kochbuch.

„Das Thema interessierte uns sehr, schließlich wächst die Veganer-Fan-Gemeinde auch in Deutschland. Insofern konnten wir diesen Ernährungstrend nicht nur wissenschaftlich, sondern auch gesellschaftskritisch betrachten. Zudem gibt es viele Ansatzpunkte für eine kontroverse Diskussion“, erklärt Johanna Sieb.

Vorliebe für Steaks und Eier bleibt

Alexander Kästner ernährte sich als Einziger des Quartetts bereits vor dem Projekt vegan. Johanna Sieb und Tilman Voigt bevorzugten vegetarische Kost. Hendrik Riedl outete sich als Fleischesser mit Vorliebe für Steaks. Für alle wurde das vegane Kochen zum Abenteuer. Aber nicht nur das: „Einkaufen, sonst alltäglich, gestaltete sich sehr schwierig für mich. Ich musste bei allem genau schauen, ob nicht doch tierische Produkte enthalten sind“, erzählt Hendrik Riedl. Johanna Sieb fiel der Verzicht auf Käse enorm schwer. „Veganer Käse aus Mandelmus ist aber auch sehr gut“, ist sie auf den Geschmack gekommen.

Satt geworden seien sie auf jeden Fall, erzählen die jungen Leute schmunzelnd. „Vegane Kost sättigt sogar mehr als herkömmliches Essen. Ich habe weniger gegessen, dafür aber viel mehr genossen“, sagt Johanna Sieb. Die Veganer-Fangemeinde wuchs durch sie letztlich nicht weiter an. „Mich hat das Durchhalten gereizt, doch am Ende war ich froh, wieder mal ein Stück Fleisch essen zu können“, gesteht Hendrik Riedl. „Anfangs ist es zwar anstrengend, aber wenn man einmal weiß, welche Zutaten man wofür verwenden kann, funktioniert es gut“, resümiert Tilman Voigt, der wie Johanna Sieb weiter Vegetarier bleibt — schon weil er Eier gern isst und dafür keine Alternative gefunden hat.

Spende an den Geraer Gnadenhof

Alles in allem hatten die 18- und 19-Jährigen viel Spaß beim Ausprobieren der selbst kreierten Rezepte, beim Verkosten und beim Gestalten des Kochbuchs.

Nicht zuletzt lieferten sie eine Seminarfacharbeit ab, die zu den besten ihres Jahrgangs gehört.

„Da mit dem Veganismus eine intensivierte Tierliebe einhergeht, haben wir uns eine wohltätige Spende an den Gnadenhof für Tiere e.V. in Gera auf die Agenda gesetzt. Die Spende wird 100 Prozent der Umsätze unseres Kochbuchs betragen“, erklärt Alexander Kästner.

Unter dem Titel „Vegan kochen – eine Perspektive“ ist das Kochbuch als E-Book über Amazon Kindle und Apple Books veröffentlicht und kann ab sofort herunter geladen werden.