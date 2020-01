Hartmut Straaß (re.), Kreisschützenmeister und Präsident der Privilegierten Schützengesellschaft Gera, gemeinsam mit Stephan Peetz, Vorsitzender des Polizeischützenvereins, auf der Schießanlage am Südbahnhof in Gera. Die Anlage besitzt ein hochmodernes, elektronisches Wettkampfsystem.

Gera. Aktuell gibt es in Gera zwölf Schützenvereine mit rund 700 Mitgliedern. Ein Blick in die Historie und die aktuelle Situation.

Geraer Sportschützen feiern 30-jähriges Bestehen

Auf 30 Jahre kann das Schützenwesen in Gera zurückblicken. Am Wochenende wurde dieses Jubiläum feierlich begangen. „Unsere Gründung am 25. Januar 1990 geschah noch unter DDR-Recht. Hier gab es ein Vereinsgesetz aus dem Jahr 1956, was aber kaum jemand wusste. 15 Leute gründeten damals den Schützenverein Gera-Leumnitz und ließen ihn ins Vereinsregister eintragen“, erinnert Hartmut Straaß, Kreisschützenmeister des Schützenkreises Gera, an die Anfänge. „Etliche Mitglieder, beispielsweise Klempnermeister Heinrich Scheibe, regten da bereits an, die Geraer Tradition von 1660 wieder zu beleben“, sagt der Vereinspräsident. Parallel zum SV Gera-Leumnitz entstand die Privilegierte Schützengesellschaft Gera, die sich in vielerlei Hinsicht der Historie verpflichtet sieht und tief in der Stadtgeschichte verwurzelt ist. „Die Privilegien kommen aus dem Hause Reuß, das damals die Schützen für die Stadtwache beauftragt hatte. Heute ist das Schützenwesen gelebte Tradition.“, so Andreas Kinder, stellvertretender Kreisschützenmeister.

Insgesamt gibt es in Gera derzeit 12 Schützenvereine mit rund 700 Mitgliedern. Die Aktiven der Privilegierten Schützengesellschaft Gera trainieren auf ihrer eigenen Schießanlage im Südbahnhof. Mitte der 90er-Jahre begann der Verein, dort die alte Gepäckaufbewahrung umzubauen. Im Februar 2002 konnte sie eingeweiht werden. „Unsere Mitglieder haben sie in tausenden Stunden ausgebaut, bis auf die Lüftungsanlage entstand alles in Eigenleistung“, verweist der Präsident mit Stolz. Und da einige Schützenvereine der Stadt keine eigene Schießsportanlage oder nur einen Luftpistolenstand besitzen, schießen deren Mitglieder als Gäste auf der Anlage im Südbahnhof. Fast alle Disziplinen im Deutschen Schützenbund, angefangen von Luftdruckgewehr und -pistole über Kleinkaliberdisziplinen wie KK-Gewehr und -pistole bis hin zu Großkaliber wie Freies Gewehr und Ordonnanzgewehr, darüber hinaus Vorderladerdisziplinen – bei ihnen wird mit Pulver geschossen – können bei der Privilegierten Schützengesellschaft Gera trainiert werden. Sportschießen sei ein Hochkonzentrationssport, so Hartmut Straaß. Sich Ziele zu stecken, hochpräzise zu agieren, die Kameradschaft und die Tradition zu pflegen, seien für die Mitglieder reizvoll. „Dabei kann jeder, der diesen Sport ausüben möchte, dies tun. Auch leben wir Inklusion. Ein Handicap wie gehörlos, blind oder im Rollstuhl, spielt bei uns überhaupt keine Rolle“, betont Hartmut Straaß.

Aktuell gehören der Privilegierten Schützengesellschaft Gera als dem größten und ältesten Verein 205 Mitglieder an. „In den letzten drei Jahren bekamen wir großen Zuwachs. Begründet liegt dieser Zulauf sicherlich auch an zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Auftritten für die Stadt Gera. So laufen wir regelmäßig beim Höhlerfest-Umzug mit und unser Laserschießen zum Hofwiesenparkfest weckt vor allem bei jungen Leute das Interesse“, berichtet Andreas Kinder. Die Sportschützen beteiligen sich ebenso bei der Museumsnacht, lassen per Kanonenschuss die Après-Radsport-Tour starten und haben im Tierpark die Patenschaft für den Mufflon übernommen. Ein Höhepunkt war 2018 der 17. Thüringer Landesschützentag, der zum zweiten Mal in Gera ausgerichtet wurde.

Für ihr Hobby benötigen die Sportschützen eine Waffenbesitzkarte. „Dieser geht in jedem Fall ein Sachkunde-Lehrgang zum Waffenrecht und zur Sicherheit voraus. Gleichfalls wird die Zuverlässigkeit durch die Waffenbehörde der Stadt oder des Landratsamtes geprüft, wobei das Verhalten des Einzelnen beurteilt wird, das bis zur Anfrage beim Verfassungsschutz zu extremen Tendenzen gehen kann. Hinzu kommt die Pflicht zur gesetzeskonformen Aufbewahrung der Waffe“, betont der Präsident. Eine Waffe als Sportgerät setze zudem voraus, dass derjenige mindestens ein Jahr Mitglied in einem Schützenverein ist und dort regelmäßig trainiere.

Trotzdem, mit Vorurteilen müssen sich die Aktiven nach wie vor auseinandersetzen. „Mich ärgert, wenn in sozialen Medien beispielsweise die Rede davon ist, dass Schützen alles Massenmörder sind“, so Andreas Kinder. „Ich finde das eine starke Behauptung“, kritisiert er. Mit steter Öffentlichkeitsarbeit und Aktivitäten zum Wohl der Stadt wollen die Sportschützen dieser Meinung entgegentreten. Als weitere Herausforderungen kommen die hohe Altersstruktur sowie die Finanzierbarkeit des Vereins, der sich ohne städtische Förderung, sondern nur durch Mitgliedschaften trägt, hinzu.