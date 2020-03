Geraer Teams auf digitalem Sportplatz weiter am Ball

Leere Fußballtempel, abgesagte Großturniere, bis auf weiteres gestoppte Ligen von der Kreisebene bis zur nationalen und internationalen Spitze, die Coronavirus-Pandemie hat die traditionelle, die analoge Sportwelt weitgehend zum Erliegen gebracht. Es könnte die Stunde des digitalen Sports sein. Zumindest kann man auf den virtuellen Spielfeldern auch ganz aktuell noch verschiedenen Geraer Mannschaften die Daumen drücken, wenn die sich mit Teams aus ganz Deutschland und Europa messen. Allerdings geht auch an den Geraer E-Sports-Teams „ZeroSeven“ (07) und „ad hoc Gaming“ die Krise nicht ganz spurlos vorbei.

„Alle öffentlichen Turnierevents wie zum Beispiel Offline-Finals finden nicht statt“, erklärt Markus Bonk, Sprecher des Profi-Teams des Geraer Unternehmens „ad hoc“. Offline-Finals meint große Finalturniere in Hallen vor viel Publikum, für die sich die Teams in der Regel über gute Ligaergebnisse qualifizieren. Dass die zum Schutz vor einer Ausbreitung des Virus‘ nicht stattfinden, überrascht kaum. Ansonsten, bestätigen Bonk und auch Frank Nehring vom 07 Gera E-Sports-Verein, gebe es im Wettkampfbetrieb bislang noch keine Einschränkungen. „Der Wettkampf über die jeweiligen Ligabetreiber läuft derzeit uneingeschränkt weiter“, so Nehring.

Training und Wettkampf in beiden Geraer Teams aus dem Home Office

Beide Teams sind in verschiedenen E-Sports-Titeln und verschiedenen Ligen unterwegs. Hauptsächlich abseits des simulierten Sports, zum einen im Spiel „League of Legends“, zum anderen im Spiel „CS:Go“. Doch auch in sportlichen Titeln wie dem Fußball-Spiel „Fifa“ (07), in der Motorsport-Simulation „Simracing“ (ad hoc) oder in der Verbindung aus beidem in „Rocket League“ (07) starten die Geraer Teams. Sie virtuell anfeuern, zumindest aber ihnen bei ihren Spielen zuschauen, kann man dank der Liveübertragungen im Internet.

Von Vorteil ist das „digitale Spielfeld“, wie es Markus Bonk nennt, auch fürs regelmäßige Training. Denn trainieren kann man auch von daheim aus und das ist in der aktuellen Lage auch angezeigt. „Der Trainingsbetrieb offline ist bereits seit mehreren Tagen bei uns im Verein eingestellt“, sagt Frank Nehring und meint das gemeinsame Training in den Vereinsräumen. Hier greifen dieselben Beschränkungen wie bei anderen Sportvereinen. „Wir stellen den Teams die notwendige Ausstattung, wie zum Beispiel Trainingsserver und digitale Auswertungstools zur Verfügung“, sagt Nehring. Auch die Profis von „ad hoc Gaming“ spielen derzeit in ihren eigenen vier Wänden, die Mitarbeiter des Teams arbeiten aus dem Home Office, sagt Sprecher Markus Bonk.

Zuwachs an digitalen Zuschauern inzwischen spürbar

Merkt man den nun an den Zuschauerzahlen der Streams im Internet etwas davon, dass viele Leute aktuell daheim sind? Man sollte es merken, sagt Bonk, zumindest in den ersten Tagen „haben wir aber auf Grund des Stresses mit Corona und der Abreise der Spieler noch nicht drauf geachtet“. Frank Nehring konnte das verstärkte Interesse aber inzwischen bestätigen: „Die Zuschauerzahlen wachsen, selbst in kleineren Ligen.“

Wer verfolgen will, wann und wie sich die Geraer Teams schlagen oder was sie in den Pausen zwischen dem Ligabetrieb so treiben, der kann die Social-Media-Kanäle von ZeroSeven und ad hoc Gaming im Auge behalten, also Facebook, Twitter, Instagram und so weiter.

Infos gibt es auch auf den Internetseiten der Teams:www.adhoc-gaming.de/aktuelleswww.gera-esports.de