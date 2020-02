Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraerin bekommt Maiglöckchen zum Hochzeitstag

Anni und Bernd Krüger haben sich 1992 ein verrücktes Datum für ihre Eheschließung ausgesucht, das in Gera sonst nicht so gefragt sei. Sie heirateten am 29. Februar. Einen Tag nach dem 40. Geburtstag der Braut. In diesem Jahr feiern sie ihren siebenten Hochzeitstag.

In Gera sollte damals an einem Sonnabend erst keine Trauung stattfinden Dass die Heirat in Gera beurkundet wird, war damals überhaupt nicht sicher, wie Bernd Krüger berichtet. „Als wir für Sonnabend, den 29. 02. 1992 unsere Hochzeit im Standesamt Gera anmelden wollten, erhielten wir die Auskunft, dass das Standesamt am Sonnabend nicht arbeitet und demzufolge dieser Termin nicht möglich ist. Das berichteten wir der Zeitung und dem MDR, worauf wir aus ganz Thüringen – von der Wartburg bis Burg Ranis – Angebote zur Eheschließung an diesem Tag erhielten. Das wollte der damals zuständige Dezernent der Geraer Stadtverwaltung, Helmut Beer, nicht auf der Stadt sitzen lassen. Die Trauung fand also doch in Gera statt. Mit Krügers wurden zwei weitere Paare getraut. „Die Zeitung brachte einen schönen Artikel, den wir natürlich aufgehoben haben in unserem Familienstammbuch“, erzählt der 71-Jährige. Da auch der MDR live berichtete, habe das Paar eine ganze Reihe unerwarteter Anrufe erhalten, sogar von ehemaligen Mitschülern. Der 29. Februar war ein sonniger Wintertag mit strahlend blauem Himmel, erzählen die beiden. „Als Brautstrauß hatte sich meine Frau Maiglöckchen im Februar gewünscht und die habe ich organisiert, auch diesmal gibt es wieder Maiglöckchen“, sagt Bernd Krüger und meint lächelnd: „Ich liebe meine Frau wie am ersten Tag.“ Zum 68. Geburtstag schenkte er ihr Karten für die Lesung mit Bernd Lutz Lange am Jenaer Fuchsturm, die sie beide besuchten, bevor sie ihren siebenten Hochzeitstag mit Freunden feiern.