Geras Finanzausschuss bewilligt Viertelmillion

Gera. Für das Geraer Gefahrenabwehrzentrum am Elsterdamm ist eine Machbarkeitsstudie geplant.

Am Montag hat der Haushaltausschuss des Geraer Stadtrates 250.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie für das Gefahrenabwehrzentrum auf dem inzwischen gekauften Grundstück am Elsterdamm 39 bewilligt. Gegenstimmen gab es von den Vertretern der SPD und der Linken, die sich unter anderem dafür aussprachen, den Stadtrat entscheiden zu lassen.

Ebenfalls am Montag soll der Staatssekretär des Thüringer Innenministeriums den Bau der Lehrleitstelle als Teil dieses Zentrums in Gera per Unterschrift bestätigt haben. Als Außenstelle der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz werde das Land diese Ausbildungsstätte komplett und die zentrale Leitstelle für Gera und die Landkreise Greiz, Altenburger Land und Saale-Orla zu 70 Prozent finanzieren, erinnerte Finanzdezernent Kurt Dannenberg (CDU).

Die Debatte im Ausschuss entspann sich an der Quelle des Geldes und an der unklaren Aufgabenstellung für die Studie. „Heute geht es nur um die Mittelbereitstellung und noch nicht um die Ausschreibung“, erklärte Dannenberg. Heiner Fritzsche (SPD), zugleich Mitglied der AG Feuerwehr, erinnerte, dass jene gegründet worden war, um die Zahl der Berufsfeuerwehrleute von 130 auf 90 zu reduzieren. „Das Gegenteil ist der Fall. Wir gehen auf die 150 zu und bei den freiwilligen Feuerwehren hat sich nichts Substanzielles getan“, sagte er und vermisst noch immer das Konzept zur Stärkung der freiwilligen Wehren.

Der Geschäftsordnungsantrag von Michael Gerstenberger (Linke), den Stadtrat beschließen zu lassen und die Erwartungen an die Machbarkeitsstudie genau zu formulieren wurde abgelehnt. Er wunderte sich zudem, warum die diesjährigen Schlüsselzuweisungen vom Land an die Stadt – hier wird die Viertelmillion Euro entnommen – noch immer mit 86 Millionen Euro angegeben werden, wo sie doch 91 Millionen Euro betragen. Das Fünf-Millionen-Plus ist nach den 7,2 Millionen Euro, die 2020 für die Straßenbahnbeschaffung geparkt wurden, die zweite Jahresscheibe der zusätzlichen Investmittel.

44 Millionen Euro Gesamtinvestition

Dagegen nannte Sandra Raatz, Fraktionschefin von Für Gera, den Beschluss einen „ersten Schritt in ein vernünftiges Verfahren“, das vielleicht zeige, dass „es uns zu teuer“ ist. 44 Millionen Euro wurden Montag als Gesamtkosten genannt. Norbert Hein, Fraktionschef Die Liberalen, teilte die Auffassung von Raatz. „Es kann kein sinnvolles Verwaltungsstandortekonzept ohne die Machbarkeitsstudie geben“, erklärte er und schlug vor, Synergien zu prüfen und zu überlegen, wie die Investitionen in den kommenden Jahren getaktet werden.

Dass nur der Standort am Elsterdamm infrage komme, um die Ausrückezeit von 9,5 Minuten einzuhalten hätten auch Vertreter des Landesverwaltungsamtes und des Innenministeriums bestätigt, so Dannenberg. Würde dort nicht neu gebaut, müsste unbedingt in die Hauptwache in der Berliner Straße investiert werden, sagte er.