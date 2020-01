Geras Linke haben eine Doppelspitze

Knapp 90 der insgesamt 300 Mitglieder des Stadtverbandes der Linken in Gera haben erstmals eine Doppelspitze gewählt. Für die nächsten zwei Jahre teilen sich Andreas Schubert und Margit Jung in die Arbeit.

Der 49-Jährige wurde seit 2012 immer wieder für den Posten bestätigt und will Kontakte nach außen pflegen und die Termine im Landesverband wahrnehmen. Schubert wurde im Oktober erstmals in den Landtag gewählt und leitet zudem die Stadtratsfraktion. Er erhofft sich von der Arbeitsteilung eine Entlastung. Margit Jung, die in der alten Legislatur Vizepräsidentin des Landtages war, ist neu im Vorstand. Die 59-Jährige kümmere sich um alles Innerbetriebliche und den Kontakt zu den Mitgliedern, sagt sie. „Wir haben seit Jahren ein Vertrauensverhältnis. Da gibt es keine Reibungsverluste“, meint Schubert.

Der je zur Hälfte von Frauen und Männern besetzte Vorstand ist auf 18 Personen gewachsen. So seien auch jüngere Mitglieder in das vergrößerte Gremium aufgenommen worden. Vorrangigstes Ziel im Nichtwahljahr 2020 sei die Mitgliedergewinnung. „Das Durchschnittsalter unserer Mitglieder liegt bei über 64 Jahren“, so Jung. „Wir sehen uns als Mitmachpartei“, erklärt Schubert. Als Beispiele nannte er, dass die Linken auch zu Projekten wie Fridays for Future oder den Christopher-Street-Day in Gera einladen.

Noch stärker solle der Stadtverband seine Position sichtbar machen, forderte Stadtratsmitglied Michael Gerstenberger. Als Beispiel nannte er die Zwei-Feld-Sporthalle für die Ostschule, die trotz eines Stadtratsbeschlusses erneut auf der Kippe steht. Freitag hätten Stadträte einen Brief erhalten, wonach sie zu teuer sei. „Man kann Stadtratsbeschlüsse nicht danach unterscheiden, mit welcher Mehrheit sie gefasst wurden“, sagt Schubert. 18 zu 17 lautete im November das Ergebnis. Er schlägt vor, das fehlende Geld aus dem neuen Investitionspaket des Landes zu nehmen, das es zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht gab. Am Montag soll die Sporthalle Thema im Bildungsausschuss sein.