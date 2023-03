Geras Oberbürgermeister will mit Wette der Fête de la Musique helfen

Gera. Finden sich 1000 Geraer, die jeweils zehn Euro für die 10. Auflage des Straßenmusikfestivals spenden?

Über die Kostensorgen im Vorfeld der 10. Fête de la Musique hatten wir in unserer Samstagausgabe berichtet. Zwar treten die Musiker bei dem weltweit am 21. Juni gefeierten Straßenmusikfestival ohne Gage auf, jedoch haben sich die Kosten in der Veranstaltungsbranche für Bühnentechnik und Marketing enorm erhöht, so dass die Fête, trotz vieler langjähriger Sponsoren, zumindest in der gewohnten Qualität in Frage steht.

Lothar Hoffmann vom Verein Musik für Gera, Initiator der Fête in Gera hatte bereits eine Spendenaktion angedeutet. Allerdings wird es kein Crowdfunding über die Internetplattform „Gera Crowd“, wie erst berichtet. Vielmehr springt nun Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) den Machern des Festivals zur Seite und will mit einer Wette die Fête unterstützen. Wenn es gelingt, dass mindestens 1000 Geraer jeweils zehn Euro spenden, ist nicht nur dem Kultur-Höhepunkt geholfen, der OB will dann auch selbst beim Bühnenaufbau mit anpacken.

„Die Fête de la Musique strahlt als Straßenevent über Geras Grenzen hinaus und hat eine Tradition in unserer schönen Stadt“, betont Vonarb: „Es wäre ein Jammer, wenn zum 10-jährigen Geburtstag die Veranstaltung aus Kostengründen abgesagt wird.“ Er glaubt daran, dass die Gerschen es schaffen und das Fest sichern. Natürlich dürften auch mehr als zehn Euro gespendet werden. Die Spenden könnten direkt an den Verein „Musik für Gera“ überwiesen werden (Kontodaten unten). Der Wett-Zeitraum läuft vom 1. April bis 14. Mai 2023.

Auszeichnung als „Kulturförderverein des Monats“

Als kleine Motivationshilfe konnte Lothar Hoffmann am Mittwoch noch eine besondere Würdigung für den Verein „Musik für Gera“ verkünden. Der Dachverband der Kulturfördervereine (DAKU) für Thüringen lobt seit Kurzem die Auszeichnung „Kulturförderverein des Monats“ aus, unterstützt von der Staatskanzlei. Man hatte sich darum beworbnen und nun die Nachricht erhalten, dass man im April die Auszeichnung mit der Prämie von 500 Euro überreicht bekommt.

Spendenkonto: Sparkasse Gera-Greiz; IBAN: DE66 8305 0000 0014 2240 46; BIC: HELADEF1GER; Verwendungszweck: OB-Wette Fête de la Musique