Die Ausstellung zum Sport in der Geraer Partnersatdt kann in den kommenden Wochen in der Panndorfhalle besichtigt werden.

Gera. Die Ausstellung zum Sport in Rostow am Don kann zurzeit in der Panndorfhalle besichtigt werden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geras Partnerstadt zeigt sich von der sportlichen Seite

Anfang Februar wurde die Ausstellung „Geras Partnerstadt Rostow am Don – Zentrum des Sports im Süden Russlands“ eröffnet. Dieter Müller, langjähriger Koordinator der städtepartnerschaftlichen Beziehungen zu Rostow am Don, und Rene Soboll, Abteilungsleiter Sport, Ehrenamt und Städtepartnerschaften in der Stadtverwaltung Gera, eröffneten die Schau in der Panndorfhalle.

Die Ausstellung zeigt den Sport in der Partnerstadt, der mit 1,2 Millionen Einwohnern größten Stadt im Süden Russlands. An den Sportschulen von Rostow am Don haben in den letzten 40 Jahren über 20 Olympiasieger die Grundlagen ihres Sports erlernt. 25 Bilder zeigen die Vielfalt des Sports in Rostow am Don, wie etwa die Spitzen-Handballerinnen des Handballclubs, von denen acht mit der russischen Mannschaft Olympiasieger in Rio wurden.