Geschichte von Gera Lusan wird neu in Szene gesetzt

Toni Louise Radtke aus der Fotografenklasse der Amthorschule und TAG-Azubi Paul Fischer fotografieren nach historischen Fotos den Ist-Zustand in Lusan. Die Fotos sind Teil des über den Aktionsfond des Stadtteilbüros Gera Lusan geförderten Projekts zum Thema „Zeitenwende in Gera Lusan“. Dazu gehört auch die Neugestaltung der Fotoausstellung in der TAG-Geschichtswerkstatt. Gemeinsam mit Berufsschülern der Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung, Autor Christoph Liepach, der Interessengemeinschaft „Geschichte meines Wohnquartieres“ und interessierten Bürgern soll die neue Ausstellung bis Jahresende entstehen. Außerdem wird in der Geschichtswerkstatt gemeinsam mit dem Kulturbund Gera e. V. an einem Projekt zum Thema 30 Jahre Deutsche Einheit mit dem Fokus auf regionale Zeitgeschichte in Gera und dem Wandel in Gera Lusan gearbeitet. Dieses Projekt wird über das Bundesprogramm Demokratie Leben gefördert.