Geschlagen und getreten - BMW-Fahrer kracht mit über 2 Promille in Auto

Geschlagen und getreten

Samstag gegen 17.20 Uhr wurde ein 51-Jähriger an der Straßenbahnhaltestelle „Laune“ (Nürnberger Straße) in Gera-Lusan nach einem kurzen Disput mit zwei Unbekannten von diesen unvermittelt geschlagen und getreten. Glücklicherweise wurde der Geschädigte dabei nur leicht verletzt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Geraer Polizei konnten die Täter nicht mehr ergriffen werden. Zeugen: 0365-8290.

Mehr als 2 Promille: Kontrolle über BMW verloren und in Auto gekracht

Weil ein Pkw in der Karl-Matthes-Straße in Gera einen Hang hinaufgefahren und dort in ein anderes Auto fuhr, informierte Sonntagmittag gegen 11.50 Uhr Zeugen die Geraer Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer eines BMW beim Befahren der Heeresbergstraße in Richtung Karl-Matthes-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Demnach geriet er zunächst nach links von der Fahrbahn ab, lenkte scheinbar gegen und fuhr in der Folge den Hang hinauf auf einen höher gelegenen Parkplatz.

Hier krachte er in einem abgestellten Opel und beschädigte diesen massiv. Fahrunfähig blieb der 24-Jährige mit seinem Auto auf dem Parkplatzbordstein hängen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfallgeschehen niemand verletzt. Gegen den jungen BMW-Fahrer wurde dennoch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet - bei ihm wurden über 2,1 Promille Atemalkohol festgestellt.

Fahrräder aus der Körnerstraße gestohlen

Ein E-Bike und ein Mountainbike der Marke Cube zählen nunmehr zum Beutegut eines bislang unbekannten Täters. Dieser stahl die beiden im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Geraer Körnerstraße abgestellten Räder und entkam unerkannt. Die Tatzeit des Diebstahls konnte auf die Nacht vom 20. September, 21.30 Uhr, zum 21. September, 2 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen wenden sich an die Tel. 0365 / 829-0.

Drogenfahrt gestoppt

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Geraischen Straße im Auma-Weidatal die 37-jährige Fahrerin eines Renault. Es stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, aber unter Einfluss von Drogen stand. Ein Test reagierte positiv. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Verfahren eingeleitet.

