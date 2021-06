Kunstvoll gestaltete Decke im „Fliesenschön“, in dem die neue Geraer Gesprächsreihe beginnt.

Gespräche zwischen Generationen in Gera

Gera. Eine neue Veranstaltungsreihe startet am Samstag.

Unter dem Motto „Generationengespräche“ startet am Samstag, 19. Juni, eine neue Veranstaltungsreihe der Ökumenischen Akademie Gera/Altenburg. Margot Bach (79) und Jonas Hanschke (19) werden sich über den Glauben unterhalten.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen: „Brauchen wir Religion? Und wenn ja, wozu?“. Beginn ist 15 Uhr im „Fliesenschön“ in der Weinbergstraße 4.

Margot Bach wurde in Gera geboren, lebte in Paris, Donauwörth und München und kehrte vor ein paar Jahren zurück. Jonas Hanschke steht kurz vor seinem Abitur am Goethe-Gymnasium Gera (Rutheneum). Da sich ein junger Katholik und eine ältere Protestantin unterhalten, ist es auch eine ökumenische Veranstaltung.

Weitere Informationen im Internet: www.oek-akademie-gera.de