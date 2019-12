Viele markante und denkmalgeschützte Gebäude zieren beiderseits die Theaterstraße in Gera. Nicht um alle ist es gut bestellt. Zur Messe „Gera Wohnen“ stellte der hiesige Projektentwickler Tann Capital als neues Sanierungsprojekt die Wiederbelebung der 1881/82 errichteten Fabrikantenvilla Theaterstraße 8 vor. Mit einer Notiz auf der städtischen Internetseite keimt derweil die Hoffnung auf, dass auch die Entwicklung zweier nicht minder prägnanter Häuser im Gebäudezug gegenüber des Geraer Theaters zumindest etwas an Fahrt gewinnt. Die Gebäude Theaterstraße 2 und 4 sollen zwangsversteigert werden.

Das 1878 erbaute Kulturdenkmal Theaterstraße 2 ist den meisten wohl nicht zuletzt durch die markanten Schriftzüge an der Fassade als ehemaliges Restaurant „Goldene Maske“ bekannt. Der Verkehrswert des Hauses wird in der Information zur Zwangsversteigerung mit 125.000 Euro beziffert. In der kurzen Beschreibung zu dem Geschäftsgrundstück ist von Instandsetzungsbedarf die Rede. 2014 hatte es in dem damals schon leerstehenden Gebäude gebrannt.

Blick auf die zusammenhängenden Gebäude Theaterstraße 2 (Goldene Maske) und 4. Foto: Peter Michaelis

Beim unmittelbar anschließenden Haus Theaterstraße 4, um 1910 erbaut, belaufe sich der Verkehrswert auf 75.000 Euro. Das Gewerbegrundstück – ehemals Wohnhaus – wird als sanierungsbedürftig eingeschätzt. Der erste Termin für die Zwangsversteigerung der wegen einer Vereinigungsbaulast gemeinsam zu behandelnden Häuser ist am 21. Januar am Amtsgericht Gera. Zum Hintergrund der Zwangsversteigerung hält sich die Stadt bedeckt. Die Frage, ob ein Zusammenhang mit einem früheren Rechtsstreit um die Rückzahlung von Fördermitteln besteht, die in den Jahren 2005 und 2006 unter anderem in die Sanierung der beiden Gebäude flossen, wird nicht beantwortet. Stattdessen wird sich unter dem Hinweis, dass das Verfahren mit steuerrechtlichen Themen einhergehe, auf das Steuergeheimnis berufen. Grundsätzlich erklärt die Stadt, dass das Zwangsversteigerungsverfahren als Teil des Zwangsvollstreckungsverfahrens beantragt wurde, da die gegen die Schuldnerin bestehenden Forderungen bisher nicht durch Zahlung ausgeglichen wurden und dies auch zukünftig nicht absehbar sei.

Wie die Stadt ferner auf Nachfrage erklärt, müsse in der Zwangsversteigerung nicht mindestens der Verkehrswert geboten werden. Das Gesetz dazu schreibe vor, dass im ersten Versteigerungstermin mindestens die Hälfte des Verkehrswertes geboten werden muss, da andernfalls das Amtsgericht das Gebot zurückweisen muss.

Auf Antrag des Gläubigers könne darüber hinaus auf mindestens 70 Prozent des Verkehrswertes oder auch auf ein Gebot nicht unterhalb des Verkehrswertes gedrängt werden.

Worauf die Stadt seit Kurzem zwingend in solchen Verfahren und so auch für die Theaterstraße 2 und 4 besteht, sind Sicherheitsleistungen in Höhe von zehn Prozent des Verkehrswertes. „Weil die Interessenten im Versteigerungstermin leider sehr oft keine Sicherheitsleistung erbringen, was zur Folge hat, dass deren Gebot dann unter Umständen zurückgewiesen werden muss“, so die Stadtverwaltung: „Dies wiederum kann den Ausgang der Zwangsversteigerungsverfahren entscheidend beeinflussen.“ Durch die Sicherheitsleistung könne zumindest ein Teil der offenen Forderungen beglichen werden.