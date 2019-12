Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gospelweihnacht in der Stadtkirche Weida

Der Weidaer Gospelchor lädt am 2. Adventssonntag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr zu seinem Weihnachtskonzert in die Weidaer Stadtkirche St. Marien ein. Auf dem Programm stehen Traditionals wie „Deck the hall with boughs of holly“ und „Ding dong merrily on high“, Gospelsongs wie „Whisper! Whisper!“ und „Go, tell it from the mountains“, klassische englische Weihnachtslieder wie „Joy to the world“, bis hin zu bekannten Weihnachtsmelodien wie „Winter Wonderland“ und „Santa Claus is coming to town“. Im Anschluss sind Besucher noch zu einem Glas Glühwein eingeladen. Die Kirche wird geheizt sein, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.