Größerer Polizeieinsatz am Geraer Busbahnhof

Randalierer am Busbahnhof gestellt

Nachdem Montagabend mehrere Meldungen über eine randalierende Person am Busbahnhof bei der Geraer Polizei eingingen, rückten kurz nach 19 Uhr mehrere Polizeistreifen aus. Als die Beamten ankamen, trafen sie auf den Randalierer, einem 47-jährigen Mann. Es stellte sich heraus, dass er mehrere Mülleimereinsätze entnahm und diese umherwarf, zudem verdrehte er diverse Verkehrsschilder und trat gegen die Glasscheiben eines Wartehäuschens. Glücklicherweise ist nichts beschädigt worden. Warum der Mann sich so verhielt, ist bislang ungeklärt. Ihn erwartet nunmehr eine Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung.

Metalldiebe stehlen Gussteile

Aufgrund eines Einbruches in eine metallverarbeitende Firma in der Leibnizstraße in Gera kamen am Montag Polizeibeamte zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich am Wochenende bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Firmengelände verschafften. Aus einer Halle stahlen die Täter schließlich mehrere Gussteile sowie weitere unverarbeitete Metalle. Aufgrund der Menge der gestohlenen Metalle ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug benutzten. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum auffällige Personen- und vor allem Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

