Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Größter Wunsch für Langenberg: Fußballplatz mit Rasen

Wieder wird einer aus der Gilde ehemaliger Geraer Fußballer 90 Jahre alt. Edgar Brandes, seit jeher Langenberger, Funktionär und Schiedsrichter, war viele Jahre ehrenamtlich als Übungsleiter im Nachwuchsbereich beim SV Langenberg und bei Dynamo Gera aktiv, war Schiedsrichter und Staffelleiter. Heute feiert der gebürtige Anhaltiner in Langenberg seinen 90. Geburtstag.

Sein Augenmerk galt stets dem Nachwuchsfußball

Der Fußball hat den ehemaligen WEMA-Ingenieur nie losgelassen. Übungsleiter bei Traktor, Sero und Aros Langenberg, war er dort auch Nachwuchsleiter. Aus privaten Gründen ging er in den 1980er Jahren nach Greiz, trainierte dort A-Juniorenmannschaften, kehrte aber alsbald nach Gera zurück. Sein Augenmerk galt stets dem Nachwuchsfußball, den er auch bei Dynamo Gera im Trainingszentrum (TZ) Fußball viele Jahre begleitete und Mannschaften betreute.

Einige Jahre war der groß gewachsene Fußball-Narr auch als Schieds- und Linienrichter im Kreismaßstab aktiv, war im Kreisfachausschuss Fußball Gera-Stadt auch Staffelleiter und musste da Spielberechtigungen in den Spielerpässen erteilen.

Im Jahr 2016 durfte das Langenberger Urgestein aus Anlass des Jubiläums 100 Jahre Fußball in Langenberg den Ehrenanstoß beim Vereinsfest ausführen. Sein größter Wunsch, wieder einen Fußballplatz mit Rasenfläche in Langenberg zu haben, ging leider bisher nicht in Erfüllung. Wenn es seine Gesundheit erlaubt, kommt der Jubilar auch heute noch zu den Traditions-Stammtischen der ehemaligen SG Dynamo einmal monatlich.