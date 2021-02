Nach Angaben der Polizei ist das Feuer in einer Wohnung ausgebrochen und griff dann auf das gesamte Gebäude über.

Ronneburg. In Ronneburg hat sich ein Wohnungs- zu einem Gebäudebrand entwickelt. Wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitteilte, sind momentan zehn Feuerwehren im Einsatz.

Großbrand in Ronneburg: Feuer in Wohnung greift auf Haus über

Die Rettungsleitstelle informierte die Polizei gegen 6.56 Uhr über einen Wohnungsbrand in der Ronneburger Innenstadt, genauer gesagt in der Bergkellergasse. In einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen, das auf das Haus übergriff und sich zu einem Gebäudebrand entwickelte. Alle Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen oder mussten begleitet werden. Bislang ist bekannt, dass ein Mann leicht verletzt ist.

Derzeit sind zehn Wehren im Einsatz. Ob das Feuer unter Kontrolle ist, konnte die Landeseinsatzzentrale auf Nachfrage nicht sagen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung an die Anwohner herausgegeben. Die Innenstadt soll, wenn möglich, umfahren werden, Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben.

Die Brandursache ist noch nicht auszumachen. Erst einmal müsse das Feuer gelöscht werden und die Glutnester auskühlen, bevor die Kriminalpolizei ihre Arbeit aufnehmen kann.

