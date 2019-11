In der Tonhalle tanzen 16 Kinder-Teams aus neun Grundschulen um die Wette. In drei Kategorien und der Publikumswertung wurden Preise verliehen.

Grundschüler aus Gera legen flotte Sohle aufs Parkett

Gera. Geraer Nachwuchstänzer zeigten am Freitag in der Tonhalle, was sie können. Nach zweijähriger Pause gingen zum Grundschul-Tanzwettbewerb laut Schulsportkoordinator Thomas Schmohl 16 Teams aus neun Geraer Grundschulen an den Start. Tänzer Robin Grimm führte durchs Programm, das nach Vorrunde und Finale Sieger und Platzierte in drei Kategorien sah. „Viele Eltern, Großeltern und Fans der einzelnen Gruppen sorgten für eine schöne Kulisse“, erzählt Schmohl. Sie durften parallel zur Tanzexperten-Jury um Holger und Uta Steglich, Sara Pofahl und Vicky Kalkof ihren Publikumsliebling unter den Tanzbeiträgen wählen. „Generell kann man nur sagen: Hochachtung vor den Leistungen der Kinder, das war richtig toll“, schwärmt Schmoh, laut dem die gemeinsam von Schulamt und Stadtsportbund ausgerichtete Veranstaltung das „Jahr des Schulsports 2019“ abgeschlossen hat.

In der Kategorie „1. und 2. Klasse“ gewannen am Ende die „Wild Kids“ der Bergschule, die von Tanzlehrer Gustavo von der Tanzschule Schulze betreut werden. Auch seine Schützlinge in der Kategorie „3. und 4. Klasse – Tanzschule“ waren erfolgreich, die „Crazy Kids“ der Bergschule. In der Kategorie „3. und 4. Klasse – Schul-AG“ gewannen die „Seven Dance Queens“ aus Klasse 3 der Freien Gemeinschaftsschule der Grundig-Akademie. Die von Kira Schabli betreuten „tanzenden Königinnen“ wurden dank ihrer besonderen Ausstrahlung außerdem mit großem Abstand Publikumslieblinge, sagt Thomas Schmohl.

In dieser Kategorie kamen die „Dancing Monkeys“ aus Klasse 4 der Freien Gemeinschaftsschule auf Platz zwei, mehr Starter gab es hier nicht. Bei den jüngsten Tänzerinnen und Tänzern wurden die von Tanzlehrerin Andrea Müller-Stahlkopf trainierten „Little Dancers“ der Hans-Christian-Andersen-Grundschule Zweite, die „Turtle Dancers“ der Grundschule Am Bieblacher Hang von Tanzlehrer Marc Sprengel Dritte.

In der Kategorie „3. und 4. Klasse – Tanzschule“ kam das Team „Sowieso“ der Dix-Grundschule mit Tanzlehrerin Antje Heilmann auf Platz zwei, die Kästner-Kids der Kästner-Grundschule tanzten sich dank Tanzlehrer Sebastian Richter auf Rang drei.