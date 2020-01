In der Schütz-Haus-Galerie wird am Sonnabend die Ausstellung der Gruppe „schwarzweisswerkstatt“ eröffnet.

Gruppe „schwarzweisswerkstatt“ stellt in Bad Köstritz aus

Am Samstag, 1. Februar, um 15.30 Uhr, wird in der Schütz-Haus-Galerie in Bad Köstritz die erste Ausstellung für 2020 eröffnet. Zu Gast ist die „schwarzweisswerkstatt“, die für analoge Fotografie steht. Fünf Frauen haben sich der Pflege des traditionellen fotografischen Handwerks unter der künstlerischen Leitung von Ulrich Fischer verschrieben.

Seit fünfzehn Jahren gelangen vorgefundene Strukturen, Formen und Stimmungen durch sinnfällige Benutzung des Werkzeugs „Kamera“ in andere Dimensionen. Sie arbeiten über ein oder mehrere Jahre an einem Thema, welches ihr Interesse weckt. Zwischen 2009 und 2014 stand sowohl „Traditionelles Handwerk in Thüringen“ als auch „Brücken in Thüringen“ im Fokus des Interesses. In diesen fünf Jahren haben sie an mehreren Wochenenden je fünf Handwerker besucht, viel gelernt, interessante Menschen kennenlernen dürfen und ihre Entdeckungen fotografisch festgehalten.

Eine Auswahl ist nun im Heinrich-Schütz-Haus zu sehen. Seit 2018 hat die „schwarzweisswerkstatt“ im Kulturzentrum Häselburg in Gera einen neuen Ort für ihre Dunkelkammer gefunden. Hier werden im Rahmen der Kunstschule Gera auch Kurse für Anfänger und Neugierige angeboten.