Der Philosoph und Schriftsteller Gunnar Kaiser gastiert am 5. Dezember im Kulturzentrum Häselburg in Gera.

Gunnar Kaiser sucht die Gemeinschaft im Alten Wannenbad Gera

Am Donnerstag gastiert der Schriftsteller und Philosoph Gunnar Kaiser im Alten Wannenbad des Kulturzentrums Häselburg in Gera. Um 19.30 Uhr beginnt seine einstündige philosophische Standup-Comedyshow „Gemeinschaft! Zwischen Einsamkeit und Gruppenzwang“ über Individualität und Kollektivismus, über die Frage, ob es neue Gemeinschaften braucht, um sich wieder verbunden und aufgehoben fühlen zu können. Zu Wort kommen Hermann Hesse, Lenin, Nietzsche, C. G. Jung, Ayn Rand und viele mehr. Gunnar Kaiser stellte in Gera vor einem Jahr bereits seinen Roman „Unter der Haut“ vor. Er ist vor allem durch seinen YouTube-Kanal bekannt, auf dem er Werke der Philosophiegeschichte und Literatur bespricht und dabei auch immer wieder mit Autoren und Publikum in den Dialog tritt. Der Eintritt kostet 10 Euro. Eingang über den Hinterhof, Florian-Geyer-Straße 17.