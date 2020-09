Christian Haase tritt in Weida auf.

Weida. Christian Haase gibt am Samstag in Weida ein Konzert.

Haase solo in der Stadtkirche Weida

Liedermacher, Singer-Songwriter, Rockpoet: Gleich wie man Christian Haase titulieren möchte, der 39-jährige trägt sein Herz auf der Zunge. Im Zeitalter der galoppierenden Kleingeistigkeit singt und erzählt er von der Möglichkeit, Mensch zu bleiben.

Es geht ihm um Inhalte, um handgemachte Musik. Der Sänger der populären Band „Die Seilschaft“ ist am Sonnabend, 19. September, ab 19 Uhr in der Stadtkirche Weida zu Gast. Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro, an der Abendkasse für 15 Euro.