Da, wo jetzt Schneeglöckchen blühen, sollen bald wieder Rosen das Sagen haben: Das Rosarium in Bad Köstritz befindet sich seit Jahren in einem sanierungswürdigen Zustand. Jetzt sind im Haushalt 2020 Mittel für die Neugestaltung des Blumengartens eingestellt.

Haushalt in Bad Köstritz solide, aber sparsam

Mit knapp 10 Millionen Euro einen der größten Haushalte der letzten Jahre stellte Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU) in der Stadtratssitzung am Donnerstag vor. „Zukunftsorientiert und nachhaltig zugleich“ beschrieb der Rathauschef den Planentwurf. Dank des zurückhaltenden Wirtschaftens in der Vergangenheit und einem Maßhalten auch bei den Personalkosten habe sich die Kommune finanzielle Spielräume erarbeiten können, die die Umsetzung wichtiger Maßnahmen trotz Sparkurs möglich machten. „Unser konservativer Kurs hat sich gerechnet“, sagte Heiland und präsentierte nicht ohne Stolz einen ausgeglichenen Haushalt.

„Der Entwurf steht für eine solide Haushaltsplanung, die man von Bad Köstritz kennt und erwarten darf“, lobte er auch seine Kämmerei. Auch wenn eine Neuverschuldung vermieden werden konnte, die Pro-Kopf-Verschuldung auf 812 Euro deutlich sinkt und der weitere Abbau von Schulden gelingt, sei sparsames Haushalten Programm. Hebesätze bleiben stabil, allgemeine Rücklage schrumpft Der genau 9.865.200 Euro große Haushalt splittet sich in 6.258.700 Euro im Verwaltungshaushalt (VWH) und 3.606.500 Euro im Vermögenshaushalt (VMH). 29 Prozent des VWH umfassen allein die Kreis- und Schulumlage, weitere 25 Prozent die Personalkosten der Verwaltung. Um die Ausgaben im VMH zu finanzieren, sollen 263.900 Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Stabil können in diesem Jahr die Hebesätze gehalten werden: die Grundsteuer A bleibt mit 271 v.H. (von Hundert) und Grundsteuer B mit 389 v.H. unverändert. Auch die Gewerbesteuer bleibt bei 395 v.H.. Die Zukunft der stark verfallenen und unter Denkmalschutz stehenden Türmchenvilla in Bad Köstritz ist weiter ungewiss. Im Haushalt 2020 sind dennoch 400.000 Euro eingestellt, um für eine Sicherung des Objektes sorgen zu können. Die Maßnahme wäre zu 100 Prozent mit Fördermitteln refinanziert. Unter den Stadträten herrscht jedoch keine Einigkeit, ob die Rettung des Gebäudes sinnvoll ist, weil sich die Folgekosten für eine anschließende Sanierung derzeit nicht darstellen lassen. Foto: Christine Schimmel Im Einzelnen berichtete Heiland von unaufschiebbaren Maßnahmen, darunter die rund 100.000 Euro teure Digitalisierung der Verwaltung. Auch der Umbau des Feuerwehr- und Bauhof-Standortes zähle dazu, der mit 600.000 Euro veranschlagt werde. Für den Einbau neuer energieeffizienter Pumpen im Sommerbad stehen 184.900 Euro im Plan sowie 540.000 Euro für die Neugestaltung des Rosariums. Auch soll das Gemeindehaus Reichardtsdorf für 25.000 Euro saniert, der letzte Bauabschnitt Werner-Sylthen-Straße für 100.000 Euro realisiert und im Stadion ein neues Hammerwurfschutzgitter für 25.000 Euro installiert werden. Weitere Posten sind der Breitbandausbau für 1.136.150 Euro, der Ausbau der Berggasse für 750.000 Euro sowie Kauf und Sicherung der Türmchenvilla für 400.000 Euro. Dazu kommt die Sicherung des gesellschaftlichen Lebens mit Sport, Vereinen und Kultur. Einstimmig beschlossen die Stadträte den vorgelegten Haushaltsplan und die Finanzplanung bis 2024. Die CDU-Fraktion lobte die Ausnutzung der Fördertöpfe und die steigende Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 4.692.500 Euro. Die Freien Wähler freuten sich über die Garantie freiwilliger Leistungen, bedauerten aber die fehlenden Mittel für ein neues Feuerwehrfahrzeug. Die Linke begrüßte die Unterstützung des Jugendclubs, warnte aber vor einer weiteren Schröpfung der allgemeinen Rücklage und schlug eine Prioritätenliste für Baumaßnahmen vor, die mehr Transparenz schaffen würde. Für Diskussionen sorgte erneut der von der Verwaltung anvisierte, mit 100-prozentiger Förderung gepufferte Kauf und die Sicherung der maroden Türmchenvilla. Diesen hielten Freie Wähler und Linke mindestens für fragwürdig, weil momentan Sanierungskosten und Nutzungskonzept unklar seien.