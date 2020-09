Herbstferien für Berufswahl vor Ort nutzen

Bei den erfolgreichsten Maßnahmen beruflicher Orientierung waren sich die 30.000 befragten Azubis einig: Je praktischer, desto besser. Und so praktisch, wie an den Projekttagen im IHK-Schülercollege können Schüler ab der 8. Klasse selten Berufe kennen lernen, teilt die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera mit.

Schnuppern in 23 Firmen

In den Herbstferien werden wieder Ostthüringer Firmen mit 23 spannenden Projekttagen beim „College on Tour“ dabei sein. „Im Mittelpunkt steht das Kennenlernen und Ausprobieren von Ausbildungsberufen. Für die Schüler sind die Projekttage eine gute Gelegenheit, um den Alltag in der Ostthüringer Wirtschaft kennen zu lernen und Ideen für einen späteren Berufsweg zu finden. Insbesondere da Bildungsmessen durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen mussten“, heißt es.

„Dabei setzt die IHK auf kleine Teilnehmergruppen. Die beteiligten Unternehmen stellen eigens für die Projekttage Mitarbeiter frei. Zudem können Bewerbungen für Praktika oder Ausbildung mitgebracht werden“, rät Kathrin Rössler aus dem Team Berufsorientierung der IHK.

In diesen Unternehmen gibt es noch freie Plätze, um verschiedene Berufe zu testen:

Stadt Jena und Umgebung

10. Oktober: McDonald’s in Jena (an der Autobahn) – Fachmann/-frau für Systemgastronomie,

Fachkraft im Gastgewerbe

19. Oktober: Analytik Jena AG – Industriekaufmann/-frau

20. Oktober: j-Fiber GmbH in Jena – Glasapparatebauer/-in; Verfahrensmechaniker/-in Glastechnik; Maschinen- und Anlagenführer/-in

22. Oktober: Sparkasse Jena-Saale-Holzland – Bankkaufmann/-frau

23. Oktober: Vacom Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH in Großlöbichau –

Mechatroniker/in

27. Oktober: Kartonfabrik

Porstendorf bei Jena –

Papiertechnologe/in

Stadt Gera

20. Oktober: Strabag AG – Tiefbaufacharbeiter/-in; Straßenbau Baugeräteführer/-in

21. Oktober: GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH in Gera – Fachkraft im Fahrbetrieb; Industriemechaniker/-in; Elektroniker/-in für Betriebstechnik; Kaufmann/-frau für Verkehrsservice

21. Oktober: GHP Gera Betriebs GmbH/Victor’s Residenz Hotel Gera – Restaurantfachmann/-frau; Koch/Köchin; Hotelfachmann/-frau

30. Oktober: GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH – Immobilienkaufmann/-frau

Altenburger Land

19. Oktober: Spezialgeräte Schmölln Abhängtechnik GmbH – Mechatroniker/in; Industriemechaniker/in; Maschinen- und Anlagenführer/in; Fachkraft für Metalltechnik

26. Oktober: Spielkartenfabrik Altenburg GmbH –

Packmitteltechnologe/-in;

Industriekaufmann/-frau

Landkreis Saalfeld/Rudolstadt

29. Oktober: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt in Saalfeld –

Bankkaufmann/-frau

30. Oktober: Berghof Group GmbH (Berghof Systeme e. K.) in Königsee-Rottenbach –

Fachinformatiker/-in Fachrichtung: Anwendungsentwicklung

Landkreis Saale-Orla

19. Oktober: Schubert & Salzer Feinguß Lobenstein GmbH in Bad Lobenstein –

Gießereimechanikers/-in

22. Oktober: Büttner Präzisionswerk Gmbh in Bad Lobenstein – Zerspanungsmechaniker/in

23. Oktober: Weru Fenster und Türen GmbH in Triptis –

Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff und Kautschuktechnik; Mechatroniker/-in; Maschinen- und Anlagenführer/-in; Fachkraft für Lagerlogistik; Fachlagerist/-in

28. Oktober: FKT Formenbau und Kunststofftechnik GmbH in Triptis – Werkzeugmechaniker/-in; Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik; Mechatroniker/-in und Maschinen- und Anlagenführer/-in

Landkreis Saale-Holzland

26. Oktober: H. C. Starck Hermsdorf GmbH – Zerspanungsmechaniker/in

28. Oktober: Micro -Hybrid-Electronic GmbH in Hermsdorf – Elektroniker/-in für Geräte und Systeme oder Industrieelektriker/-in

Landkreis Greiz

20. Oktober: QSIL Ceramics GmbH in Auma-Weidatal – Werkzeugmechaniker/-in; Zerspanungsmechaniker/-in; Industriekeramiker/-in; Prüftechnologie/-in

27. Oktober: Nouryon (Akzo Nobel Functional Chemicals GmbH) in Greiz – Chemikant/in

29. Oktober: Feutron Klimasimulation GmbH in Langenwetzendorf – Mechatroniker/in für

Kältetechnik

Die Teilnehmer kommen zu den Projekttagen direkt in die Unternehmen und werden von einem Betreuer der IHK in Empfang genommen. Treffpunkt ist 8.45 Uhr direkt am Unternehmen. Für ein Mittagessen ist gesorgt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ihk-schuelercollege.de (Rubrik „College on Tour“) oder in der IHK Ostthüringen bei Kathrin Rössler, Telefon 0365 8553-441.