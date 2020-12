Gera. Das Henry van de Velde-Museum in Gera bekommt ein touristisches Hinweisschild an der A4 in Richtung Frankfurt/M. vor der Ausfahrt Rüdersdorf.

Hinweisschild zum Haus Schulenberg in Gera an der Autobahn 4

Touristische Schilder entlang der Autobahnen sollen Reisende auf Sehenswürdigkeiten aufmerksam machen und zu einem Abstecher dorthin anregen. Das Haus Schulenburg in Gera reiht sich bald mit einem Hinweis auf das Henry van de Velde-Museum ein. Im Januar soll das Schild aufgestellt werden, teilte die Pressesprecherin des Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft auf Anfrage mit. Allerdings steht es am Kilometer 141,6 an der A4 Richtung Frankfurt/M. kurz vor der Ausfahrt Rüdersdorf. Wer also Schulenburg besichtigen möchte, muss in Rüdersdorf abfahren und zurück nach Gera.