Am Kindergarten „Zur Märchenbuche“ in Caaschwitz sollen 2021 aus Mitteln der Dorferneuerung das Dach und die Fassade saniert werden.

Kita-Bau in Caaschwitz bekommt neues Dach und neue Fassade

Das altehrwürdige Haus der Kindertagesstätte in Caaschwitz soll in diesem Jahr ein neues Dach erhalten. Auch die Fassade soll saniert werden. Ursprünglich 1920 als Schule für das Dorf erbaut, wurde hier 1988 ein Kindergarten eingeweiht.

Heute heißt die Kindertagesstätte „Zur Märchenbuche“, befindet sich in der Trägerschaft des Arbeiterwohlfahrt-Kreisverbandes Greiz und kann der ungebrochenen Nachfrage nach Plätzen nicht mal mehr mit dem Anbau gerecht werden. Einige Eltern fragten deshalb vergeblich nach. „56 Kinder haben wir. Damit sind wir komplett belegt“, freut sich Bürgermeister Dieter Dröse (parteilos). Von den Mädchen und Jungen wohnen 30 in Caaschwitz. Die anderen 26 Kinder kommen aus den Nachbarorten in die kleine Gemeinde.

Rund 180.000 Euro stehen für die Sanierung bereit

Caaschwitz gehört neben Bad Köstritz, Silbitz, Hartmannsdorf (Saale-Holzland-Kreis) und Crossen zu den fünf Nachbargemeinden, die 2017 mit einem gemeindlichen Entwicklungskonzept als Dorfregion für die Dorferneuerung anerkannt wurden. Noch zwei Jahre läuft die Förderperiode. Bis zum 15. Januar mussten für dieses Jahr die Fördermittel beantragt sein. „Der Antrag an das Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum ist rechtzeitig raus“, sagt die Köstritzer Bauamtsleiterin Manuela Boigs.

Bad Köstritz ist erfüllende Gemeinde für Caaschwitz. Insgesamt rund 180.000 Euro sind für die Arbeiten an der Kindertagesstätte geplant. „65 Prozent bekommen wir gefördert“, sagt Bürgermeister Dröse. Der förderunschädliche Vorhabenbeginn ist auch schon beantragt. Manuela Boigs rechnet damit, dass im Frühjahr ausgeschrieben und ab Sommer gebaut werden kann.

Die Kindertagesstätte ist in der Gemeinde ein großer Kostenfaktor. „Doch wenn wir keinen Kindergarten hätten, wäre es für uns teurer, den Landesdurchschnitt der Betreuungskosten für Caaschwitzer Kinder an Fremdgemeinden zu zahlen“, meint Dröse.