Im Oktober erste Jugendweihen in Gera

Am 10. Oktober finden die ersten drei Jugendweihen der diesjährigen Saison in Gera statt. Mit coronabedingter Verspätung werden dann insgesamt 130 junge Leute in einer offiziellen Feierstunde (9.30 Uhr, 12 Uhr sowie 14.30 Uhr) des Vereins Jugendweihe Ostthüringen in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Ursprünglich sollte dies am 25. April geschehen.